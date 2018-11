HZA-S: Illegale Beschäftigung im Landkreis Böblingen aufgedeckt

Stuttgart (ots) - Zollbeamte der Stuttgarter Finanzkontrolle Schwarzarbeit haben gestern im Landkreis Böblingen zwei illegal beschäftigte Bauarbeiter entdeckt. In Weil im Schönbuch trafen die Beamten bei einer Prüfung einen 32-jährigen Bosnier an, der mit Fassadendämmarbeiten beschäftigt war. Der Arbeiter war nicht in Besitz einer gültigen Genehmigung, die eine Arbeitsaufnahme in Deutschland gestattet, und hielt sich damit illegal in der Bundesrepublik auf. Der Mann gab an, von seinem Chef bislang 200 Euro in bar für seine Tätigkeiten erhalten zu haben. In Ehningen trafen die Beamten später einen weiteren Bosnier an, der ebenfalls illegal als Dachdecker beschäftigt war. Die Männer wurden der Landespolizei übergeben und müssen nun umgehend aus der Bundesrepublik ausreisen. Gegen die Arbeitgeber der Bauarbeiter leitete der Zoll Verfahren wegen illegaler Ausländerbeschäftigung ein.

