HZA-S: Drei illegal beschäftige Arbeitnehmer in Magstadt

Stuttgart (ots) - Stuttgarter Zollbeamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit haben gestern bei einer Prüfung in Magstadt drei illegal beschäftigte Arbeiter entdeckt. Aufgrund eines Hinweises überprüften die Beamten die Arbeitsverhältnisse der Beschäftigten auf der Baustelle eines Mehrfamilienhauses. Vor dem Objekt trafen die Beamten einen bosnischen Staatsbürger an, der Metallabfälle auf ein Fahrzeug lud - im Rohbau entdeckten die Zöllner zwei ukrainische Bauarbeiter, die hier Betonarbeiten ausführten. Alle drei Personen verfügten nicht über einen Aufenthaltstitel, der die Aufnahme einer Beschäftigung gestattete. Die Arbeiter hielten sich damit illegal in der Bundesrepublik auf und wurden zur Feststellung der Identität dem Polizeirevier in Sindelfingen übergeben. Gegen die Arbeitgeber der Männer wurde ein Strafverfahren wegen Beihilfe zum illegalen Aufenthalt eingeleitet. Die drei Männer müssen eine Sicherheitsleistung hinterlegen und umgehend aus der Bundesrepublik ausreisen.

Rückfragen bitte an:



Hauptzollamt Stuttgart

Pressesprecher

Thomas Seemann

Telefon: 0711-922-2324

E-Mail: presse.hza-stuttgart@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Stuttgart, übermittelt durch news aktuell