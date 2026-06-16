Hauptzollamt Singen

HZA-SI: Testphase für digitalen Ausfuhrkassenzettel an der Schweizer Grenze startet - Neue App "dAKZ" des Zolls

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Singen (ots)

Am 16.06.2026 beginnt die Testphase der neuen Zoll-App "dAKZ" zur Erteilung von digitalen Ausfuhrkassenzetteln im privaten Reiseverkehr an der Landesgrenze zur Schweiz.

Mit der App werden die Abläufe rund um die Bestätigung der Ausfuhr von in Deutschland erworbenen Waren für eine spätere Umsatzsteuerrückerstattung digitalisiert. Damit entfallen das physische Abstempeln der Ausfuhrscheine und in der Regel das Anhalten an der Grenze. Eine Vorführung der Waren beim Zoll ist nur noch erforderlich, wenn die App dies anzeigt. Erfolgt kein derartiger Hinweis, wird der Grenzübertritt automatisch durch die App per Standortfeststellung erkannt und der Ausfuhrkassenzettel digital bereitgestellt. Gleichzeitig wird dieser dem Händler zur Verfügung gestellt.

An der Testphase wird zunächst nur ein erster Kreis von Unternehmen teilnehmen. Darüber hinaus ist die Nutzung zu Beginn nur an ausgewählten Grenzübergängen möglich. Hierzu stehen entsprechende Informationen unter www.zoll.de (siehe Links unten) zur Verfügung.

Nach erfolgreichem Abschluss der Testphase ist eine flächendeckende Einführung an allen besetzten Grenzzollstellen an der Landesgrenze zur Schweiz vorgesehen.

Die Teilnahme am digitalen Verfahren ist freiwillig.

Vor der erstmaligen Nutzung ist eine Registrierung in der App und im Zoll Portal erforderlich. Es wird empfohlen, diese Registrierung bereits vor dem ersten Einkauf mit der App vorzunehmen, um eine reibungslose Nutzung vor Ort im Geschäft zu gewährleisten.

Ausführliche Informationen und Links zur App sind unter https://www.zoll.de/app-dakz-info abrufbar.

Unter dem Link https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Steuern/Umsatzsteuererstattung/umsatzsteuererstattung.html finden auch interessierte Unternehmen weiterführende Hinweise für eine mögliche Teilnahme am Verfahren.

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