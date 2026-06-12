Hauptzollamt Singen

HZA-SI: Zollkontrolle an der A81 - Porsche im Wert von 99.000 Schweizer Franken nachverzollt

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Singen (ots)

Geisingen: Ein Porsche im Wert von umgerechnet rund 108.000 Euro, transportiert in einem geschlossenen Auflieger, entdeckten Zöllner des Hauptzollamt Singen vergangene Woche bei einer Routinekontrolle auf dem Parkplatz Räthisgraben an der A81- Singen Richtung Stuttgart. Der Fahrer war im Auftrag des Besitzers mit dem Fahrzeug von der Schweiz auf dem Weg nach Nordrhein-Westfalen. Einfuhrdokumente, über eine ordnungsgemäße Verzollung beim Grenzübertritt konnte der Fahrer nicht vorlegen, worauf die Zöllner ein Steuerstrafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung einleiteten.

Der Wert des Sportwagens aus den 80er Jahren, war auf einer Rechnung mit 99.000 CHF, umgerechnet rund 108.000 Euro, angegeben. Davon berechneten die Zöllner die fälligen Einfuhrabgaben in Höhe von rund 33.400 Euro. Aufgrund des Alters des Fahrzeugs wäre bei einem Originalzustand auch eine günstigere Verzollung als Oldtimer möglich gewesen, was die unzähligen Umbauten an dem Fahrzeug aber ausschlossen.

Bis der Fahrer die Einfuhrabgaben entrichten konnte, wurde das Fahrzeug vom ZOLL sichergestellt.

Zur weiteren Bearbeitung des Strafverfahrens wurde der Sachverhalt an die zuständige Straf- und Bußgeldstelle des Hauptzollamts Karlsruhe weitergeleitet.

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