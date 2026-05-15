Hauptzollamt Singen

HZA-SI: Jahresbilanz 2025 des Hauptzollamts Singen

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Singen (ots)

Überaus zufrieden mit den Ergebnissen seiner rund 1.000 Beschäftigten für das vergangene Jahr 2025 zeigte sich der Leiter des Hauptzollamts Singen Leitender Regierungsdirektor Rainer Bühler.

"Mehr als 2,8 Milliarden Euro Steuereinnahmen zeigen eindrucksvoll, wie leistungsstark das Hauptzollamt Singen arbeitet", so Bühler zu den Steuereinnahmen des vergangenen Jahres. "Unsere besondere Lage an der Grenze zur Schweiz - der letzten verbliebenen Landgrenze Deutschlands zu einem Nicht EU Mitgliedstaat - prägt die Arbeit des Hauptzollamts in besonderem Maße. An 14 Zollämtern sorgen meine Beschäftigten für einen reibungslosen Warenverkehr, bekämpfen in einem fünf Landkreise umfassenden Bezirk Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung und verhindern Schmuggel. Kaum eine Verwaltung bietet eine derart große Aufgabenvielfalt," so Bühler weiter.

Ein ebenfalls positives Bild zeichnet die Bilanz der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts Singen. Die festgestellte Schadenssumme im Rahmen der straf- und bußgeldrechtlichen Ermittlungen hat sich auf mit rund 4,3 Millionen im Vergleich zum Vorjahreswert von knapp 2.5 Millionen um 1,8 Millionen erhöht. Ebenso hat sich die Summe der festgesetzten Geldbußen von 346 000 auf 548 000 Euro gesteigert. Wurden im Jahr 2024 noch in Summe 2,5 Jahre Freiheitsstrafe erwirkt, waren es im Jahr 2025 insgesamt 14 Jahre.

Die Anzahl der Ausfuhrbescheinigungen für Umsatzsteuerzwecke im nichtkommerziellen Reiseverkehr, die sogenannten Ausfuhrkassenzettel, verzeichneten einen leichten Anstieg auf 5,02 Millionen im Vergleich zum Vorjahr 2024, der bei 4,97 Millionen lag.

Im Bereich der mobilen Kontrollen konnten anerkennenswerte Erfolge bei der Bekämpfung des Schmuggels von Cannabis-Produkten verzeichnet werden, der sich im Vergleich zum Vorjahr 2024 (rund 153 Kilogramm) mit knapp 400 Kilogramm weit mehr als verdoppelt hat. Auch 28,5 Kilogramm Khat konnten sichergestellt werden.

"Die erfolgreiche Bilanz 2025 ist dem Einsatz und Engagement der rund 1.000 Zöllnerinnen und Zöllner des Hauptzollamts Singen zu verdanken." bekräftigt Bühler.

Die Schwerpunkte der Jahresstatistik des Hauptzollamts Singen nachfolgend im Detail:

Steuereinnahmen

Das Hauptzollamt Singen hat im zurückliegenden Jahr 2025 rund 2,836 Milliarden Euro eingenommen, was in etwa dem Vorjahresergebnis Jahr 2023 mit rund 2,832 Millionen Euro entspricht. In Summe blieben die Steuereinnahmen über die vergangenen drei Jahre betrachtet, weitestgehend konstant. Nach wie vor stellt die Einfuhrumsatzsteuer mit knapp 2,42 Milliarden Euro die größte Einnahmequelle dar. Neben den rund 79,8 Millionen Euro an Einnahmen aus den Verbrauchsteuern, die sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 6,7 Millionen verringert haben, bleiben hingegen die Einnahmen aus der Kraftfahrzeugsteuer über die vergangenen Jahre auf einem weitestgehend gleichbleibenden Niveau.

Kraftfahrzeugsteuer

Das Hauptzollamt Singen erhob im vergangenen Jahr für den Bezirk des Regierungspräsidiums Freiburg Kraftfahrzeugsteuer in Höhe von rund 275 Millionen Euro ein. Damit blieben die Abgaben im Vergleich zu den Vorjahren auf einem weitestgehend gleichbleibenden Niveau.

Überwachung des grenzüberschreitenden Warenverkehrs

Die Abfertigung des grenzüberschreitenden Warenverkehrs ist die ureigenste Aufgabe der Zollverwaltung. An den Drittlandsgrenzen sowie den Flug- und Seehäfen sichert der Zoll die Erhebung von Abgaben und unterbindet die illegale Einfuhr von Waren. Im Landesinneren überwachen seit Verwirklichung des Binnenmarktes der Europäischen Gemeinschaft mobile Kontrolleinheiten die Einhaltung der zollrechtlichen Bestimmungen. Zoll und Wirtschaft stehen effiziente IT-Systeme zur Verfügung, mit denen die Unternehmen alle Warensendungen von, nach und durch Deutschland elektronisch anmelden und abwickeln können. Diese Aufgabe wird im Bezirk des Hauptzollamtes Singen durch die hiesigen 14 Warenverkehrsämter wahr-genommen. Da die Steuerfestsetzungen jedoch häufig auf Angaben, die der Beteiligte selbst gemacht hat, beruhen und eine abschließende Überprüfung dieser Angaben aus Zeit-gründen im Vorfeld oft nicht möglich ist, ermittelt der Zoll durch nachgelagerte Prüfungs- und Überwachungsmaßnahmen in den Unternehmen die steuerlich relevanten Sachverhalte. Dies geschieht durch die Beschäftigten des Sachgebietes Prüfungsdienst. Neben 36 Zoll- und Außenprüfungen haben die Beamten des Prüfungsdienstes knapp 1.800 Steueraufsichtsmaßnahmen durchgeführt. Diese Prüfungen erfolgen in ähnlicher Form wie die Steuerprüfungen der Finanzämter und dienen dazu, ein gewisses Maß an Steuergerechtigkeit zu erzielen. Insgesamt führten die Prüfungsmaßnahmen zu Nacherhebungen in Höhe von rund 654.000 Euro (646.000 Euro im Jahr 2024).

Überwachung des grenzüberschreitenden Reiseverkehrs

Mit Verwirklichung des Binnenmarktes der Europäischen Gemeinschaft sind die Zollgrenzen innerhalb der Gemeinschaft weggefallen. Dadurch wurden die Zollkontrollen an den EU-Außengrenzen, also an der Grenze zur Schweiz und an den Flug- und Seehäfen, umso wichtiger. Zur Unterstützung dieser Zollgrenzkontrollen und zur Überwachung nationaler Vorschriften ist der Zoll befugt, auch innerhalb Deutschlands zu kontrollieren. Dazu sind mobile Kontrolleinheiten vor allem auf Autobahnen und Bundesstraßen im Einsatz. Schwerpunkte bei der Reisendenabfertigung hier im Bezirk des Hauptzollamts Sin-gen sind der grenzüberschreitende Individualverkehr an der Grenze zur Schweiz, Zugkontrollen sowie die Kontrolle der örtlichen Transitrouten durch die mobilen Kontrolleinheiten. Hierbei wurden im Berichtszeitraum rund 3.720 Schmuggelfälle festgestellt. Daraus resultierten insgesamt rund 1.350 Steuerstraf- und 72 Bußgeldverfahren. Die für die geschmuggelten Waren zu entrichtenden Abgaben beliefen sich dabei auf rund 776.500 Tausend Euro (762.000 Euro im Jahr 2024).

Bargeldkontrollen

Im Jahr 2025 wurden bei Bargeldkontrollen über 700 000 Euro an unangemeldeten Barmitteln festgestellt - 2024 waren es knapp 1,7 Millionen. Hieraus resultierten 42 Bargeldanzeigen. 19 Mitteilungen über Erkenntnisse über Kapitalanlagen im Ausland wurden an die zuständigen Behörden übersandt. Die entsprechenden Ermittlungsergebnisse der Steuerfahndungsbehörden der Länder zeigen immer wieder, dass sich aufgrund der Aufmerksamkeit der Zöllnerinnen und Zöllner nicht selten erhebliche Nachforderungen ergeben können.

Waffen

Im Berichtszeitraum wurden 155 Waffen, Waffenteile und verbotene Gegenstände wie beispielsweise Totschläger, Schlagringe oder Würgehölzer durch die Beamtinnen und Beamten des Hauptzollamts Singen beschlagnahmt. Zudem konnten über 300 Schuss Munition sichergestellt werden.

Rauschgift

Im Rahmen der Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität kam es im Bezirk des Hauptzollamts Singen im Jahr 2025 zu mehr als 400 Aufgriffen. Insgesamt wurden über 450 Kilogramm Drogen festgestellt. Unter den Betäubungsmitteln befanden sich alleine knapp 400 Kilogramm Cannabis-Produkte wie Marihuana und Haschisch (rund 153 Kilogramm waren es 2024) und rund 28,5 Kilogramm Khat. Im Vergleich zum Jahr 2024 waren die Beschlagnahmungen in einzelnen Bereichen wie bei Amphetamin rückläufig, dagegen ist ein signifikanter Anstieg bei der Gesamtmenge an sonstigen Betäubungsmitteln zu verzeichnen.

Festnahmen

Bei allgemeinen zollrechtlichen Kontrollen wurden 156 Personen wegen verschiedener Ausschreibungen ermittelt und festgenommen.

Finanzkontrolle Schwarzarbeit

Kein Unternehmen, das seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ordnungsgemäß beschäftigt, kann preislich mit schwarzarbeitenden Anbietern konkurrieren. Mit seinem Einsatz gegen die Schwarzarbeit trägt der Zoll zur gerechten und korrekten Abführung der Abgaben, wie zum Beispiel den Sozialversicherungsbeiträgen, bei. Schwarzarbeiter und ihre Auftraggeber schädigen alle: Sie betrügen die Sozialversicherung, hinterziehen Steuern und gefährden Arbeitsplätze. Die Beschäftigten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) mit den Dienstorten Sin-gen und Waldshut überprüften im Jahr 2025 knapp 400 Arbeitgeber.

Die Prüfungen, teilweise auch als bundesweite Schwerpunktkontrollen durchgeführt, erstreckten sich unter anderem auf die Baubranche, das Hotel- und Gaststättengewerbe, das Taxigewerbe, das Gebäudereinigungsgewerbe, das Speditionsgewerbe mit dem Transport- und Logistikbereich, aber auch auf Wach- und Sicherheitsdienste, den Einzelhandel, die Abfallwirtschaft sowie weitere Betriebe und Berufszweige.

In diesem Bereich wurden im Jahr 2025:

 knapp 4,3 Millionen Euro Schadenssumme ermittelt (2,45 Millionen im Jahr 2024).  835 Ermittlungsverfahren wegen Straftaten an die zuständigen Staatsanwaltschaften abgegeben. 1.054 wurden im zurückliegenden Jahr abgeschlossen (inkl. solcher aus den Vorjahren). Die Staatsanwaltschaften und Gerichte sanktionierten diese Straftaten mit Freiheitsstrafen von insgesamt 14 Jahren und 359.000 Euro an Geldstrafen.  538 Ermittlungsverfahren wegen Ordnungswidrigkeiten im Berichtszeitraum abgeschlossen. Wegen dieser Zuwiderhandlungen wurden Bußgelder in Höhe von über 548.000 Euro erhoben. Im Vergleich: 2024 waren es 578 abgeschlossene Ermittlungsverfahren und Bußgelder in Höhe von 346.000 Euro.

Ausfuhrbestätigungen für Umsatzsteuerzwecke im nichtkommerziellen Reiseverkehr (sogenannte Ausfuhrkassenzettel)

Die Abfertigungen an Ausfuhrbestätigungen für Umsatzsteuerzwecke (die sogenannten "grünen Ausfuhrkassenzettel") im privaten Reiseverkehr sind im Vergleich zu den Zahlen vor der Corona-Pandemie und der Einführung der Bagatellgrenze in Höhe von 50,00 Euro (je Kassen- oder Rechnungsbeleg) zum Jahresbeginn 2020 weiterhin auf einem niedrigem Niveau. Allerdings wurden an den Zollämtern des Hauptzollamtsbezirks im Jahr 2025 über 5 Millionen. Ausfuhrkassenzettel abgefertigt und da-mit ist ein leichter Anstieg im Vergleich zu 2024 (4,97 Mio.) zu verzeichnen.

Ausbildung beim HZA Singen

Seit dem 1. Januar 2016 ist das Hauptzollamt Singen zuständig für die Einstellung und Ausbildung der eigenen Nachwuchskräfte. Um sich einen Eindruck von der Arbeit des Zolls zu verschaffen, bietet das Hauptzollamt Singen potentiell Interessierten unter anderem zu verschiedenen Zeiten Praktika und den "Girls Day" an. Aber auf den jährlich stattfindenden Ausbildungsmessen in Villingen-Schwenningen ("Jobs for Future"), Singen ("jobDays"), Tuttlingen ("ProTUT") und Rottweil ("Starter") sowie bei den Informationsveranstaltungen der Berufsinformationszentren und den Schulen im Bezirk ist das Hauptzollamt Singen regelmäßig vertreten.

Bundesweit arbeiten derzeit rund 49.000 Zöllnerinnen und Zöllner in den unterschiedlichsten Einsatzbereichen. Aktuell absolvieren 130 Anwärterinnen und Anwärter ihre Ausbildung im mittleren Dienst oder ihr Duales Studium beim Hauptzollamtes Singen.

Die Ausbildung im mittleren Zolldienst dauert zwei Jahre, wird mit der Laufbahnprüfung abgeschlossen und findet an den Ausbildungsstätten in Erfurt, Sigmaringen, Plessow und Leipzig statt. An den Zolldienststellen des jeweiligen Ausbildungshauptzollamts absolvieren sie die praktischen Ausbildungsphasen.

Das duale Studium im gehobenen Zolldienst dauert drei Jahre und umfasst sechs Semester, davon drei Semester Fachstudien und drei Semester Praxisstudien. Der Studiengang ist modular aufgebaut. Die Fachstudien werden am Fachbereich Finanzen der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung in Münster oder Rostock absolviert. Die Praxisstudien finden an verschiedenen Dienststellen der Zollverwaltung statt, insbesondere bei Ihrem Ausbildungshauptzollamt. Nach erfolgreichem Studium wird der akademische Grad "Bachelor of Law (LL.B.)" verliehen.

Die Bewerbungsfrist für den mittleren Zolldienst endet üblicherweise Mitte Oktober für Einstellungen zum 1. September des Folgejahres. Für den Bachelor Studiengang werden zwei Einstellungstermine angeboten. Hier endet die Bewerbungsfrist ebenfalls Mitte Oktober für die Einstellungen zum 01. September des Folgejahres und Mitte April für die Einstellungen zum 01. März des Folgejahres. Weitere Informationen sowie die Einstellungsvoraussetzungen finden Sie im Internet auf www.zoll-karriere.de

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