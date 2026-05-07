Hauptzollamt Singen

HZA-SI: Zoll prüft Paketdienstleister/Bundesweite Schwerpunkprüfung gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung

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Singen (ots)

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts Singen beteiligte sich am 6. Mai 2026 an einer bundesweiten Schwerpunktprüfung der Paketdienstleister. 39 Zöllnerinnen und Zöllner der FKS-Standorte Singen und Waldshut-Tiengen kontrollierten sowohl direkt bei den Unternehmen, aber auch mobil - so unter anderem im Kreis Blumberg.

Bei den Kontrollen von 63 Personen von zwölf unterschiedlichen Unternehmen ergab sich in einem Fall der Verdacht auf Beitragsvorenthaltung (FKS Singen) und in einem Fall der Verdacht auf illegalen Aufenthalt und Ausländerbeschäftigung (FKS Waldshut-Tiengen).

Im Nachgang zu den Prüfungen stehen umfangreiche Ermittlungen an. Bereits während der Maßnahme wurde mit der Prüfung von Geschäftsunterlagen in Form von Tageskontrollblättern, Lohnabrechnungen und sonstigen Unterlagen begonnen. Der Abschluss dieser Prüfungen wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen werden.

Zusatzinformation:

Die FKS führt regelmäßig bundesweite Schwerpunkt- sowie Sonderprüfungen und örtliche Prüftage auf Basis des risikoorientierten Prüfungsansatzes durch. Diese konzertierten Prüfungen sind ein wichtiges Instrument zur Senkung der gesellschaftlichen Akzeptanz von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung und tragen zusätzlich zur flächendeckenden Aufdeckung und Ahndung von Verstößen bei.

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