HZA-SI: Hund, Katze... Zigaretten Zoll deckt illegalen Tierhandel und Zigarettenschmuggel auf

Geisingen/Kreis Konstanz: Zöllner des Hauptzollamts Singen haben Ende Oktober auf einem Parkplatz an der Autobahn 81 bei der Kontrolle eines Reisenden die illegale Einfuhr von zwei Hundewelpen und sieben jungen Rassekatzen entdeckt. Der zur Festnahmen ausgeschriebene Mann schmuggelte zudem noch knapp 8.000 Stück Zigaretten in zwei Reservereifen.

Alltäglich verlief für die Singener Zöllner die Kontrolle eines in Frankreich zugelassenen Fahrzeugs auf einem Parkplatz an der Autobahn 81 wahrlich nicht. Schon die fahndungsmäßige Überprüfung der Personalien des 49-jährigen Mannes ergab, dass gegen ihn ein Vollstreckungshaftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis vorlag. Doch die Kontrolle des Fahrzeugs brachte noch mehr ans Licht. Im Kofferraum stellten die Zöllner neben sieben jungen Rassekatzen auch zwei Hundewelpen in Käfigen und anderen Behältnissen fest. Auf Befragen gab der Fahrer gegenüber den Ermittlern an, dass die Tiere aus Russland stammen würden und er sie nun nach Frankreich bringen wolle. Zoll- und veterinärrechtliche Dokumente konnte er für die Tiere nicht vorweisen. Weiterhin fielen den Zöllnern zwei Reserveräder auf, die im Vergleich zu üblichen Rädern dieser Größe ungewöhnlich schwer schienen. Nachdem die Reservereifen geöffnet wurden, zeigte sich, dass die Kontrolleure auch hier den richtigen Riecher hatten. Beide Reifen waren randvoll mit insgesamt knapp 8000 Zigaretten verschiedenster Marken befüllt.

Gegen den Mann wurde wegen des Verdachts des Einfuhrschmuggels der Tiere und der Zigaretten ein Strafverfahren eingeleitet. Allein für die geschmuggelten Zigaretten hat er nun über 1.300 Euro an Einfuhrabgaben zu bezahlen. Die Zigaretten wurden sichergestellt.

Im Anschluss wurde der festgenommene Mann der Landespolizei und die Tiere dem Veterinäramt in Tuttlingen übergeben.

