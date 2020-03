Hauptzollamt Singen

HZA-SI: Das Hauptzollamt Singen informiert Hauptzollamt Singen für die Öffentlichkeit bis auf Weiteres geschlossen

Singen (ots)

Das Hauptzollamt Singen in der Maggistraße 3 ist wegen der Infektionskrankheit "COVID-19" für den Publikumsverkehr bis aus Weiteres geschlossen.

In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte per E-Mail an:

Poststelle.hza-singen@zoll.bund.de.

Telefonisch ist das Hauptzollamt Singen weiterhin unter der Telefonnummer

07731/8205-0

erreichbar.

Es wird mit einer erneuten Pressemitteilung bekannt geben, wann das Hauptzollamt Singen wieder für den Publikumsverkehr geöffnet wird.

