Hauptzollamt Singen

HZA-SI: Zoll findet Aktienzertifikate Wertpapiere in Höhe von über 92.000 Euro nicht angemeldet

Singen (ots)

Bietingen/Gottmadingen: Zöllner des Hauptzollamtes Singen haben in der vergangenen Woche bei einer Kontrolle am Grenzübergang Bietingen bei zwei Reisenden Aktienzertifikate in Höhe von über 92.000 Euro aufgefunden.

Sowohl der 71-jährige Fahrer als auch sein 40-jähriger Begleiter gaben bei der Ausreise aus der Schweiz auf Befragen der Zöllner zunächst an, keinerlei anmeldepflichtigen Waren dabei zu haben. Auch die Frage nach mitgeführten Barmitteln, wie Bargeld oder bestimmten Wertpapieren in Höhe von 10.000 Euro oder mehr, wurde von beiden verneint.

Bei der anschließenden Fahrzeug- und Gepäckkontrolle fanden die Ermittler jedoch in den Aktentaschen der beiden Männer Aktienzertifikate im Wert von rund 75.000 und 17.000 Euro vor.

Gegen die beiden Reisenden aus Stuttgart und Hamburg wurde wegen des Nichtanmeldens der mitgeführten Barmittel jeweils ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Sie haben nun mit einem nicht unerheblichen Bußgeld zu rechnen.

