Hauptzollamt Singen

HZA-SI: Smartphone-Schmuggel Zoll entdeckt bei Kontrolle hochwertige Mobiltelefone und Kopfhörer

Singen (ots)

Waldshut-Tiengen: Zöllner des Hauptzollamts Singen haben am 9. Januar 2020 bei einer Poststelle in Tiengen den Schmuggel von Smartphones im Wert von über 30.000 Euro verhindert.

Die Zöllner beobachteten einen in der Schweiz ansässigen Mann dabei, wie dieser gerade ein versandfertiges Paket zur Post in Tiengen bringen wollte. Auf Befragen gab der 41-Jährige gegenüber den Ermittlern an, dass sich lediglich ein paar elektronische Teile in dem Paket befinden würden. Als die Zöllner das Paket öffneten, stell-ten sie allerdings 26 hochwertige Smartphones und 36 kabellose Kopfhörer eines bekannten US-amerikanischen Herstellers fest. Mit dem Inhalt konfrontiert, behauptete der Mann, dass alle Geräte aus der Europäischen Union stammen würden. Doch auch diese Aussage stellte sich schnell als Schutzbehauptung heraus. Eine Überprüfung der Seriennummern ergab, dass die Mobiltelefone aus der Schweiz kamen und dort entsprechend registriert waren. Wegen des Nichtanmeldens der Mobiltelefone und der Kopfhörer im Wert von über 30.000 Euro wurden gegen den Mann ein Strafverfahren eingeleitet. Die Einfuhrabgaben sowie die Sicherheitsleistung für die zu erwartende Geldstrafe belaufen sich auf insgesamt 14.000 Euro.

