Hauptzollamt Singen

HZA-SI: Zoll deckt zahlreiche Schmuggelfälle auf Ermittler finden Rauschgift, Dopingmittel und eine Waffe

Singen (ots)

Waldshut-Tiengen: Zöllner des Hauptzollamts Singen haben am 19.11.2019 bei Kontrollen in Waldshut mehrere Schmuggelfälle aufgedeckt. Neben Rauschgift und einer Waffe beschlagnahmten die Beamten auch ein Postpaket eines 85-jährigen Schweizers mit 600 Hormon-Kapseln. Dabei schien das Paket aus den Vereinigten Staaten zunächst nicht weiter auffällig. Eine genauere Kontrolle des Inhalts ergab jedoch, dass sich darin fünf Dosen mit jeweils 120 Kapseln eines Hormones befanden. Dieses Hormon wird im Körper in Testosteron umgewandelt und fällt somit unter das Anti-Doping-Gesetz. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet und er musste eine Sicherheit für die zu erwartende Strafe in Höhe von 200 Euro entrichten.

Bei weiteren Kontrollen am Bahnhof in Waldshut wurden die Zollbeamten ebenfalls fündig: Innerhalb kurzer Zeit beschlagnahmten sie bei vier Reisenden insgesamt über 25 Gramm Marihuana, Heroin und weitere Opiate. Erfolgreich unterstützt wurden sie dabei von Zollhund "Odin". Zudem wurde bei einem 45-jährigen Deutschen ein verbotener Schlagstock aufgefunden. Gegen die Männer wurden Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- und das Waffengesetz eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Hauptzollamt Singen

Pressesprecher

Mark Eferl

Telefon: 07731-8205-5251

E-Mail: presse.hza-singen@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Singen, übermittelt durch news aktuell