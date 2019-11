Hauptzollamt Singen

Antiker Uhrenschmuggel Zoll entdeckt bei Kontrolle wertvolle Pendeluhr

Singen

Bietingen/Landkreis Konstanz: Zöllner des Hauptzollamts Singen haben Anfang November den Schmuggel einer wertvollen französischen Pendeluhr aufgedeckt, als sie am Zollamt Bietingen einen Reisenden kontrollierten.

Der 54-jährige Mann aus dem Großraum Zürich gab bei der Einreise nach Deutschland auf Befragen gegenüber den Zöllnern an, keinerlei anmeldepflichtigen Waren mit sich zu führen. Die anschließende Fahrzeugkontrolle brachte jedoch - entgegen dieser Aussage - etwas anderes zutage: Im Kofferraum der Luxuslimousine fanden die Ermittler eine in Folie verpackte französische Pendeluhr. Das wertvolle Stück war in seine Einzelteile zerlegt und sollte in Deutschland repariert werden. Die anschließende Recherche der Beamten ergab, dass die Uhr in dem aufgefundenen Zustand einen Wert von über 27.000 Euro hatte.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der versuchten Steuerhinterziehung eingeleitet. Für die fälligen Einfuhrabgaben sowie als Sicherheitsleistung für die zu erwartende Geldstrafe musste der Mann insgesamt rund 10.000 Euro hinterlegen.

