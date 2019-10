Hauptzollamt Singen

Schwarzwald-Baar-Kreis: Zöllner des Hauptzollamts Singen haben am 17.10.2019 bei einer Fahrzeugkontrolle auf der Bundesstraße 31, Höhe Döggingen, über ein Kilogramm Marihuana aufgefunden. Die Drogen waren im Karton einer Rührmaschine versteckt. Zu Beginn der Kontrolle war der 49-jährige Mann gegenüber den Zöllnern noch recht gesprächig und gab auf Befragen an, einen Freund in Donaueschingen besuchen zu wollen. Dies änderte sich jedoch schnell, als die Ermittler das Fahrzeug des in Berlin lebenden Mannes genauer unter die Lupe nahmen. Den Grund dafür fanden die Beamten in einem Karton, auf dem eine Küchenmaschine abgebildet war. Als die Zöllner diesen öffneten, fanden sie einen großen Kunststoffbeutel mit 1,1 Kilogramm Marihuana im Schwarzmarktwert von über 11.000 Euro. Der Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen.

Wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet.

Sämtliche Betäubungsmittel wurden durch die Zöllner sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt in Stuttgart.

