Hauptzollamt Singen

HZA-SI: Zoll kontrolliert Baustelle in Konstanz Finanzkontrolle Schwarzarbeit überprüft innerhalb eines Monats dieselbe Baustelle und stellt zahlreiche Verstöße fest

Singen (ots)

Landkreis Konstanz: Bereits Anfang August wurden auf einer Baustelle im Stadtteil Konstanz-Wollmatingen von den Ermittlern der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Singen über 30 Verfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Ausländerrecht, insbesondere der unerlaubten Erwerbstätigkeit und des illegalen Aufenthalts eingeleitet. Nur knapp einen Monat später stellten die Zöllner bei einer erneuten Prüfung wieder zahlreiche Vergehen fest. Bei der zweiten Kontrolle am 28.08.2019 standen erneut die Prüfung nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz und des Mindestlohns im Fokus. Die Zöllner trafen dabei auf der Baustelle wieder neun illegale Beschäftigte an, die aufgrund eines fehlenden Aufenthaltstitels nicht zur Arbeitsaufnahme in Deutschland berechtigt waren. Alle neun Arbeitnehmer wurden dem Ausländeramt übergeben und erhielten eine Ausreiseverfügung.

