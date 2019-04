Hauptzollamt Singen

HZA-SI: Das Hauptzollamt Singen informiert Zollamt Konstanz-Emmishofer Tor ab 08. April 2019 wegen Umbaumaßnahmen geschlossen

Singen (ots)

Konstanz: Ab dem 08. April 2019 wird das Zollamt-Emmishofer Tor in Konstanz wegen umfangreicher Umbaumaßnahmen voraussichtlich für vier Monate geschlossen. Während der Umbauphase richtet das Hauptzollamt Singen eine Abfertigungsstelle in der Emmishofer Straße 20 ein. Die Abfertigungsstelle befindet sich gegenüber des Zollamts-Emmishofer Tor im ehemaligen Dienstgebäude der Bundespolizeiinspektion Konstanz und wird entsprechend ausgeschildert. Die Abfertigungsstelle hat montags bis samstags von 8:00 - 24:00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 10:00 bis 19:00 Uhr geöffnet. Aufgrund der eingeschränkten Abfertigungskapazität - insbesondere für Ausfuhrscheine - empfiehlt das Hauptzollamt Singen auf die Abfertigungsstelle am Parkplatz Bodenseeforum oder auf das Zollamt Konstanz-Autobahn auszuweichen.

