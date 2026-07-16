Hauptzollamt Schweinfurt

HZA-SW: 75 Jahre Zoll - Hauptzollamt Schweinfurt feiert Jubiläum mit großem Tag der offenen Tür

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Aschaffenburg / Bamberg / Bayreuth / Coburg / Schweinfurt / Würzburg (ots)

Wie findet man geschmuggelte Waren in einem Auto? Welche Souvenirs aus dem Urlaub fallen unter den Artenschutz? Und wie sah die Arbeit der Zöllner eigentlich vor mehreren Jahrzehnten aus? Antworten auf diese Fragen und Einblicke in noch viel mehr gibt das Hauptzollamt Schweinfurt anlässlich des 75-jährigen Bestehens der Zollverwaltung bei seinem großen Tag der offenen Tür.

Am Samstag, den 25. Juli 2026, öffnet das Zollamt Schweinfurt im Maintal (Londonstraße 24) von 10:00 bis 15:00 Uhr seine Tore für alle interessierten Bürgerinnen und Bürger.

Auf dem Gelände erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie. An verschiedenen Infoständen geben die Beschäftigten direkte Einblicke in ihren spannenden Berufsalltag - von der klassischen Warenabfertigung, der Abgabenerhebung und dem Prüfungsdienst über die Ahndung von Verstößen bis hin zur Bekämpfung von Schwarzarbeit und Schmuggelkriminalität. Passend zum runden Jubiläum lädt ein eigener Stand zu einer kleinen Zeitreise ein: Ehemalige Zöllnerinnen und Zöllner informieren anschaulich über die Historie des Zolls und präsentieren interessante Exponate sowie historische Fundstücke aus vergangenen Tagen.

Besondere Highlights werden natürlich wieder die Live-Vorführungen der Zollhunde sowie nachgestellte Kontroll- und Prüfungssituationen aus dem echten Vollzugsalltag sein.

Für Jugendliche und junge Erwachsene lohnt sich der Besuch besonders: Die Ausbildungs- und Einstellungsberatung ist mit einem eigenen Team vor Ort und informiert umfassend über die vielfältigen Karrierewege und das duale Studium beim Zoll.

Für das leibliche Wohl und die Unterhaltung der jüngsten Gäste ist ebenfalls bestens gesorgt.

Hinweis für Medienvertreter: Vertreterinnen und Vertreter der Presse sind ganz herzlich zu der Veranstaltung eingeladen und haben vor Ort die Möglichkeit für Fotos und O-Töne. Für eine bessere Planbarkeit bittet die Pressestelle des Hauptzollamts Schweinfurt um eine kurze Vorabanmeldung per E-Mail (presse.hza-schweinfurt@zoll.bund.de) oder telefonisch unter 09721/6464-1030.

Die Veranstaltung auf einen Blick:

Was: Tag der offenen Tür des Hauptzollamts Schweinfurt (75 Jahre Zoll) Wann: Samstag, 25. Juli 2026, 10:00 bis 15:00 Uhr Wo: Zollamt Schweinfurt (Maintal), Londonstraße 24, 97424 Schweinfurt Eintritt: frei

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