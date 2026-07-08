Hauptzollamt Schweinfurt

HZA-SW: Wirtschaft, Sicherheit und Einnahmen - Das Hauptzollamt Schweinfurt zieht Bilanz und feiert 75 Jahre Zoll

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Aschaffenburg / Bamberg / Bayreuth / Coburg / Schweinfurt / Würzburg (ots)

Mehr als eineinhalb Milliarden Euro für den Bundeshaushalt, konsequent gegen Schwarzarbeit und Schmuggel, gleichzeitig aber auch verlässlicher Partner der Wirtschaft: Das Hauptzollamt Schweinfurt blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2025 zurück.

Rund 1,6 Milliarden Euro für den Bundeshaushalt vereinnahmt

Im Jahr 2025 sicherte das Hauptzollamt Schweinfurt 1,56 Milliarden Euro an Einnahmen für den Bundeshaushalt. Diese Summe fließt unmittelbar in wichtige Projekte wie Bildung, Infrastruktur und Soziales. Das Gesamtaufkommen gliedert sich wie folgt:

- Zölle: rund 70,1 Millionen Euro - Einfuhrumsatzsteuer: knapp 877 Millionen Euro - Verbrauchsteuern: rund 345,7 Millionen Euro - Kraftfahrzeug- und Verkehrssteuern: 269 Millionen Euro

Mit diesem Aufkommen leistet das Hauptzollamt Schweinfurt als Teil der Einnahmeverwaltung des Bundes einen wesentlichen Beitrag zur finanziellen Leistungsfähigkeit des Staates.

Schwarzarbeit und Schmuggelkriminalität im Fokus

Ein weiterer Aufgabenschwerpunkt des Schweinfurter Zolls ist und bleibt natürlich auch weiterhin die Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung: Im Jahr 2025 deckte die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts Schweinfurt eine Schadenssumme von rund 7,9 Millionen Euro auf. Die hierbei aufgedeckten Verstöße wurden von Gerichten und Behörden konsequent mit Geld- und Freiheitsstrafen geahndet.

Große Erfolge im Kampf gegen die grenzüberschreitende Schmuggelkriminalität haben auch die Kontrolleinheiten des Schweinfurter Zolls mit Dienstsitz in Bamberg zu verbuchen: So wurden im Jahr 2025 unter anderem knapp 390.000 unversteuerte Zigaretten, mehr als 62.000 verbotene Arznei- und Dopingmittel sowie rund 32.500 illegale Tabaksticks (Heets) sichergestellt.

Erfolgreiche Bilanz der Straf- und Bußgeldstelle

Die rechtliche Aufarbeitung der festgestellten zollrechtlichen Verstöße obliegt der zentralen Straf- und Bußgeldstelle des Zolls in Nordbayern mit Sitz in Bamberg. Durch diese wurden im Jahr 2025 insgesamt 3.036 Straf- und 337 Bußgeldverfahren erfolgreich abgeschlossen.

Abfertigung des grenzüberschreitenden Warenverkehrs

Mehr als 11,5 Millionen Warenpositionen hat der Schweinfurter Zoll an seinen Zollämtern Aschaffenburg, Bamberg, Bayreuth, Coburg, Dettelbach-Mainfrankenpark und Schweinfurt (Londonstraße) im vergangenen Jahr abgefertigt. Der Zoll sorgt damit für eine reibungslose und schnelle Abwicklung der internationalen Lieferketten und stärkt als verlässlicher Partner nachhaltig die heimische Wirtschaft.

Einladung zum Tag der offenen Tür anlässlich des 75-jährigen Bestehens des Zolls

Diese positive Bilanz verbindet das Hauptzollamt Schweinfurt in diesem Jahr mit einem feierlichen Anlass: Aufgrund des 75-jährigen Bestehens der Bundeszollverwaltung lädt das Hauptzollamt die Region zu seinem Tag der offenen Tür ein. Am Samstag, den 25. Juli 2026, öffnet das Zollamt Schweinfurt im Maintal (Londonstraße 24) von 10:00 bis 15:00 Uhr seine Tore für Bürgerinnen, Bürger und alle, die sich für die Arbeit oder eine Karriere beim Zoll interessieren.

"Der Zoll sorgt für verlässliche Einnahmen, stärkt die Wirtschaft, garantiert gleichzeitig aber auch Schutz und Sicherheit für die Menschen in der Region", betont Regierungsdirektorin Franziska Schubert, Leiterin des Hauptzollamts Schweinfurt. "An unserem Tag der offenen Tür wollen wir die volle Bandbreite unserer Arbeit für die Bürgerinnen und Bürger sichtbar machen."

Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm auf dem Gelände des Zollamts im Maintal. An verschiedenen Infoständen geben die Beschäftigten direkte Einblicke in ihre tägliche Arbeit - von der Abgabenerhebung über den Artenschutz bis hin zur Schmuggel- und Schwarzarbeitsbekämpfung. Passend zum runden Jubiläum wird es zudem einen eigenen Stand geben, der anschaulich über die Historie des Zolls informiert und interessante Exponate sowie historische Fundstücke aus vergangenen Tagen zur Schau stellt.

Besondere Highlights des Tages werden wieder die Live-Vorführungen der Zollhunde sowie die nachgestellten Kontrollsituationen aus dem echten Vollzugsalltag sein. Für Jugendliche und junge Erwachsene steht zudem eine umfassende Ausbildungs- und Einstellungsberatung bereit, die über die Karrierewege und das duale Studium beim Zoll informiert. Für das leibliche Wohl und die Unterhaltung der jüngsten Gäste ist natürlich bestens gesorgt.

Hinweis für Medienvertreter: Vertreterinnen und Vertreter der Presse sind ganz herzlich zu der Veranstaltung eingeladen. Für eine bessere Planbarkeit bittet die Pressestelle des Hauptzollamts Schweinfurt um eine kurze Anmeldung vorab per E-Mail (presse.hza-schweinfurt@zoll.bund.de) oder telefonisch unter 09721/6464-1030.

Hintergrundinfos:

Das Hauptzollamt Schweinfurt beschäftigt mehr als 700 Bedienstete. Es ist die regionale Dienststelle des Zolls in Unter- und Oberfranken. Der Hauptzollamtsbezirk umfasst den gesamten Regierungsbezirk Unterfranken und nahezu den Regierungsbezirk Oberfranken. Die Hauptverwaltung des Hauptzollamts befindet sich in der Schweinfurter Innenstadt. Darüber hinaus sind dem Hauptzollamt weitere Außenstellen in Schweinfurt, Bamberg und Kitzingen sowie sechs Zollämter in Aschaffenburg, Bamberg, Bayreuth, Coburg, Dettelbach-Mainfrankenpark und Schweinfurt angegliedert.

Als Einnahmeverwaltung des Bundes sichert der Zoll das Gemeinwesen, fördert den Wirtschaftsstandort Deutschland, trägt zur Stabilität der Sozialsysteme bei und sorgt für Sicherheit und wirtschaftliche Gerechtigkeit. Näheres ist auf www.zoll.de zu finden.

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