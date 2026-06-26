Hauptzollamt Schweinfurt

HZA-SW: Geänderte Öffnungszeiten am 1. Juli - Zollämter in Main- und Oberfranken schließen vorzeitig

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Aschaffenburg / Bamberg / Bayreuth / Coburg / Schweinfurt / Dettelbach (ots)

Aufgrund einer internen dienstlichen Veranstaltung kommt es bei mehreren Zollämtern im Zuständigkeitsbereich des Hauptzollamts Schweinfurt am Mittwoch, den 1. Juli 2026, zu vorzeitigen Schließungen und Einschränkungen im Dienstbetrieb.

Im Einzelnen gelten am 1. Juli 2026 folgende Regelungen:

- Zollamt Bamberg: Schließt vorzeitig ab 10:00 Uhr - Zollamt Bayreuth: Schließt vorzeitig ab 09:00 Uhr - Zollamt Coburg: Schließt vorzeitig ab 10:00 Uhr - Zollamt Schweinfurt -Londonstraße: Schließt vorzeitig ab 10:00 Uhr - Zollamt Dettelbach - Mainfrankenpark: Die Einfuhrabfertigung sowie die Abholung von Post- und Paketsendungen schließen vorzeitig ab 10:00 Uhr. Die Ausfuhrabfertigung, die Kontaktstelle für die Kraftfahrzeugsteuer sowie die Nebenzollzahlstelle (NZZSt) bleiben regulär geöffnet. - Das Zollamt Aschaffenburg ist von den Einschränkungen nicht betroffen und bleibt zu den üblichen Öffnungszeiten uneingeschränkt geöffnet.

Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen in der Region werden gebeten, die vorzeitigen Schließungen bei ihrer Terminplanung zu berücksichtigen. Dringende Abfertigungen oder Paketabholungen sollten nach Möglichkeit vorab oder an den Folgetagen eingeplant werden.

Ab Donnerstag, den 2. Juli 2026, sind alle Dienststellen wieder wie gewohnt zu den üblichen Öffnungszeiten erreichbar.

Zusatzinformation:

Das Hauptzollamt Schweinfurt ist mit seinen sechs nachgeordneten Zollämtern (Aschaffenburg, Bamberg, Bayreuth, Coburg, Dettelbach-Mainfrankenpark und Schweinfurt-Londonstraße) für die Verwaltung der Warenströme bei der Ein- und Ausfuhr sowie für die Abfertigung internationaler Post- und Paketsendungen in der Region zuständig. Darüber hinaus nehmen die Zollämter die wichtige Kontaktstellenfunktion für die Erhebung der Kraftfahrzeugsteuer wahr.

Weitere Informationen zur Arbeit des Zolls finden sich auf www.zoll.de.

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