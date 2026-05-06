Hauptzollamt Schweinfurt

HZA-SW: Dopingmittel, Zigaretten und Diebesgut - Kontrolleinheit Verkehrswege des Schweinfurter Zolls zieht erfolgreiche Bilanz im Ostermonat April

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Aschaffenburg / Bamberg / Schweinfurt / Würzburg (ots)

Fast wie beim Ostereiersuchen - nur mit deutlich brisanterem Inhalt: Eine erfolgreiche Bilanz zieht die Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Schweinfurt für den vergangenen Ostermonat April. Neben der Sicherstellung von mehr als 100.000 Schmuggelzigaretten und einem massiven Aufgriff von Dopingmitteln im Postverkehr konnten die Beamten auch einen kuriosen Fahndungstreffer bei einer Fahrzeugkontrolle erzielen.

Großaufgriff von Dopingmitteln im Paketzentrum

Mitte April führten Beamte der Kontrolleinheit eine verdachtsunabhängige Kontrolle von innergemeinschaftlichen Post- und Paketsendungen durch. In den Geschäftsräumen eines internationalen Paketdienstleisters geriet dabei ein Paket aus Polen ins Visier der Zöllner. Beim Öffnen der Sendung stießen die Beamten auf insgesamt 5.155 Stück Dopingmittel in Form von verschiedensten Ampullen und Tabletten. Die sichergestellten Substanzen verstießen dabei in massiver Art und Weise gegen das Anti-Doping-Gesetz. Die gesetzlich festgelegte "nicht geringe Menge" wurde hierbei mindestens um das fast 2.000-fache überschritten. Weitere 300 unbeschriftete, nicht zuordenbare Ampullen wurden ebenfalls sichergestellt. Gegen den Empfänger des Postpakets wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Anti-Doping-Gesetzes eingeleitet. Durch das Sicherstellen dieser gefährlichen Präparate schützt der Zoll die Bevölkerung vor erheblichen gesundheitlichen Risiken.

Mehr als 100.000 Schmuggelzigaretten sichergestellt

Die Bekämpfung des grenzüberschreitenden Tabakschmuggels auf den Autobahnen der Region ist und bleibt natürlich weiterhin ein Schwerpunkt der Arbeit der Kontrolleinheiten des Zolls. Im Laufe des Monats April konnten bei Fahrzeugkontrollen insgesamt 102.498 unversteuerte Zigaretten aus dem Verkehr gezogen werden. Wie auch in vergangenen Zeiträumen versuchten die Schmuggler mal mehr oder weniger kreativ, die Ware in verschiedenen Verstecken in Fahrzeugen an den Kontrollbeamten vorbeizuschleusen. Die vorgefundenen Schmuggelzigaretten wurden allesamt sichergestellt, gegen die Betroffenen wurden entsprechende Steuerstrafverfahren eingeleitet.

Kurioser Fund: Gestohlener E-Scooter zwischen Abfall und Schrott

Ein etwas ungewöhnlicherer Fall ereignete sich bereits am 13. April 2026 bei der Kontrolle eines bulgarischen Kleintransporters auf dem Weg Richtung Osteuropa. Das Fahrzeug, besetzt mit drei Personen, war mit gebrauchten Kühlschränken, alten Fahrrädern und Metallschrott beladen. Inmitten dieser Ladung entdeckten die Zöllner einen hochwertigen E-Scooter, der optisch so gar nicht zum restlichen "Schrott" passen wollte. Eine Abfrage der Fahrgestellnummer bestätigte den Verdacht der aufmerksamen Einsatzkräfte: Das Kleinkraftrad war vor einer Schule in Frankfurt am Main gestohlen worden und zur Fahndung ausgeschrieben. Der Roller wurde sichergestellt, die Personen wurden für weitere strafprozessuale Maßnahmen an die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg übergeben.

"Egal ob im Paket oder auf der Ladefläche: Wer Schmuggelware oder Diebesgut durch die Region transportiert, muss mit unseren Kontrolleinheiten rechnen", macht Benedikt Danz, Sprecher des Schweinfurter Zolls, mit Blick auf die erfolgreiche April-Bilanz deutlich.

Hintergrundinfos:

Die Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Schweinfurt ist für die zollrechtliche Überwachung der Verkehrswege im gesamten Bereich Unterfrankens und großen Teilen Oberfrankens zuständig. Die Einheit deckt regelmäßig unter anderem Verstöße bei Tabakwaren, Arzneimitteln, Betäubungs- und Dopingmitteln auf. Die Arbeit umfasst sowohl die Kontrolle von Fahrzeugen auf den Fernstraßen als auch die Überprüfung von Postsendungen in Verteilzentren.

Interesse an der Arbeit des Zolls geweckt?

Wer die Arbeit unserer Beamtinnen und Beamten einmal aus der Nähe betrachten möchte, kann dies am Samstag, den 25.07.2026 tun. Von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr öffnet das Hauptzollamt Schweinfurt am Zollamt Schweinfurt, Londonstraße 24, seine Pforten zum Tag der offenen Tür. Neben der Vorführung von Zollhunden im Einsatz können dabei auch Einsatzfahrzeuge bestaunt und vielseitige Einblicke in die tägliche Arbeit des Zolls gewonnen werden.

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