HZA-SW: Im Röntgengerät entdeckt / Zoll stellt 250 Ampullen Anabolika aus dem Ausland sicher

Dettelbach: Mitte vergangener Woche stellte der Zoll ein Paket mit 250 Ampullen Testosteron, einem Anabolikum, sicher. Ein osteuropäischer Fahrzeugführer wurde von der Kontrolleinheit* des Hauptzollamts Schweinfurt zum Kontrollort am Zollamt Dettelbach geleitet. Das in seinem Kleintransporter beförderte Gepäck wurde im Rahmen der Kontrolle mit Hilfe eines Röntgengerätes durchleuchtet. Die Nachschau in dem durchleuchteten Paket der Gepäcksammlung bestätigte, dass dort 250 Ampullen Testosteron enthalten waren, die mit der Gepäcklieferung nach Großbritannien verbracht werden sollten.

Das Testosteron ist ein Dopingmittel und steht unter dem Verbot des Besitzes und Verbringens von Dopingmitteln nach oder durch Deutschland.

Nach seiner Vernehmung wurde dem osteuropäische Fahrer des Kleintransporters das restliche Gepäck überlassen. Er konnte seine Fahrt auf der A3 fortsetzen. Das Testosteron-Paket wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen für die Schwerpunktstaatsanwaltschaft München I übernimmt die Zollfahndung München - Dienstort Nürnberg.

Die Kontrolleinheit Verkehrswege Bamberg ist für die zollrechtliche Überwachung der Verkehrswege im gesamten Bereich Unterfrankens und großen Teilen Oberfrankens zuständig. Die Zolleinheit deckt dabei regelmäßig Verstöße bei Tabakwaren, Spirituosen, Arzneimitteln, Betäubungs- und Dopingmitteln auf. Die Kontrolleinheit verhindert den Eintritt verbotener Waren in den Wirtschaftskreislauf. Dies reicht von Großlieferungen bis hin zu verbotenen Warenmengen im Kleinsendungsbereich.

*Kontrolleinheit Verkehrswege Bamberg = KEV Bamberg

