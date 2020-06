HZA-SW: Aktion: Call for future beim Hauptzollamt Schweinfurt / Telefonische Anlaufstelle für Ausbildung und Studium beim Zoll / Absage der im Juli geplanten Zollinfotage 2020

Hauptzollamt Schweinfurt

Der Zoll in Unter- und Oberfranken gewährleistet die Aufrechterhaltung der Warenabfertigung, der Staatseinnahmen und nimmt seine Funktion als Sicherheitsbehörde während der weiter anhaltenden Corona-Pandemie zuverlässig wahr. Umfangreiche Schutzmaßnahmen für unsere Besucher, Zollbeteiligten und Beschäftigten bedingen, dass die für Juli geplanten Zollinfotage beim Hauptzollamt Schweinfurt entfallen. So können weder Schulklassenbesuche noch der Tag der offenen Tür vor Ort in Schweinfurt durchgeführt werden.

Mit der Telefonaktion "Call for future" bietet das Hauptzollamt Schweinfurt anstelle dessen eine geschützte, kontaktlose Anlaufmöglichkeit für alle interessierten Schülerinnen und Schüler, Eltern und Verwandte sowie für Quereinsteiger, um sich über die Arbeit des Zolls und die Karrierechancen in der Zollverwaltung zu informieren.

Jeweils am 18. des Monats steht bis zum Herbst unter der Rufnummer 09721/6464 - 1014 zwischen 9 und 15 Uhr jeweils ein Team aus Ausbildungsberaterinnen,-beratern und Zollbediensteten zur Verfügung.

Das Informationsangebot richtet sich an alle Interessenten, die im Jahr 2021 oder später eine Ausbildung oder ein Studium beim Zoll beginnen möchten oder die sich zu laufenden Stellenausschreibungen des Zolls beraten lassen möchten.

Zusätzlich sind bei den einzelnen "Call for future" - Terminen jeweils Expertinnen und Experten als "special guests" zu unterschiedlichen Themen erreichbar und berichten auf Wunsch aus ihrem vielseitigen Erfahrungsschatz.

18. Juni 2020 - Soll ich es wagen? Ausbildung, Studium oder gar Quereinstieg beim Zoll: Bedienstete berichten über Wege und Umwege zum Zoll!

18. Juli 2020 - Die Kriminalpolizei des Zolls: Experten der Zollfahndung München geben Infos zu den Sondereinheiten!

18. August 2020 - Endlich fix und fertig - Laufbahnprüfung geschafft! Unsere frisch gebackenen Nachwuchskräfte 2020 stehen Rede und Antwort!

18. September 2020 - Der Traum vom Hund - einzelne Arbeitsplätze beim Zoll bieten die Möglichkeit mit einem Zollhund zu arbeiten: Unsere Hundeführerin berichtet, über ihren Arbeitsalltag mit Zollhündin Tara!

Hintergrundinfos: Die Ausbildung oder das Studium beim Zoll starten jeweils zum 1. August. Nächster Bewerbungsschluss für Einstellungen im mittleren oder gehobenen Dienst ist der 30. September 2020.

Das Hauptzollamt Schweinfurt ist die regionale Dienststelle des Zolls in Unter- und Oberfranken und beschäftigt rund 600 Bedienstete. Der Zuständigkeitsbezirk umfasst den gesamten Regierungsbezirk Unterfranken und große Teile des Regierungsbezirks Oberfranken. Die Hauptverwaltung befindet sich in Schweinfurt. Darüber hinaus sind dem Hauptzollamt weitere Außenstellen in Schweinfurt, Bamberg und Dettelbach-Mainfrankenpark sowie sechs Zollämter (Aschaffenburg, Bamberg, Bayreuth, Coburg, Dettelbach-Mainfrankenpark und Schweinfurt) angegliedert.

Der Zoll hat im Hinblick auf die Corona-Pandemie umfangreiche Vorsorge- und Schutzmaßnahmen ergriffen und Verfahrenserleichterungen getroffen. Aktuelle Informationen hierzu finden Sie auf www.zoll.de.

