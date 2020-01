Hauptzollamt Schweinfurt

HZA-SW: Einschränkungen im Publikumsverkehr

Stundenweise Schließung nachgeordneter Dienststellen:

Kraftfahrzeugsteuerstelle Schweinfurt am 29. Januar 2020 Zollamt Bamberg am 30. Januar 2020

Schweinfurt / Bamberg (ots)

Ende Januar bis Anfang Februar finden beim Hauptzollamt Schweinfurt terminlich gebundene, interne Fortbildungsveranstaltungen statt. Diese können in Einzelfällen Auswirkungen auf die Erreichbarkeit nachgeordneter Dienststellen des Hauptzollamts Schweinfurt entfalten:

Am 29 Januar 2020 ist die Kraftfahrzeugsteuerstelle in Schweinfurt, Am Zollhof 1, 97421 Schweinfurt ab 10.30 Uhr sowohl für den Publikums- als auch Fernsprechverkehr nicht erreichbar.

Am 30. Januar 2020 ist das Zollamt Bamberg, Ludwigstraße 28, 96052 Bamberg ab 10.30 Uhr für den Publikums- als auch Fernsprechverkehr nicht erreichbar.

In dieser Zeit steht die zentrale Telefonvermittlung Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/ 6464 - 0 zur Verfügung. Alle betroffenen Dienststellen sind am Folgetag zu den gewohnten Öffnungszeiten wieder erreichbar.

