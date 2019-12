Hauptzollamt Schweinfurt

HZA-SW: Beiträge nicht voll entrichtet

Ermittlungen des Zolls und der Staatsanwaltschaft gegen Betreiber von Asiarestaurants in den Kreisen Main-Spessart und Bad Kissingen

Schweinfurt (ots)

Am Mittwoch durchsuchte das Hauptzollamt Schweinfurt im Auftrag der Staatsanwaltschaft Würzburg die Wohn- und Geschäftsräumlichkeiten von fünf Gastronomen aus den Landkreisen Main-Spessart und Bad Kissingen. Der Zoll ermittelt zum Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt sowie der Beihilfe hierzu. Der vermeintlich durch Schwarzarbeit entstandener Schaden übersteigt die Höhe von 100.000 Euro.

Die Betreiber mehrerer Asiarestaurants entrichteten die säumigen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung nicht in vollständiger Höhe und verletzten Aufzeichnungspflichten. Zudem steht die Beitragsentrichtung in einem Missverhältnis zu den in den Betrieben beschäftigten Arbeitnehmern. Die Ermittlungen sollen klären, ob die Sozialversicherungsbeiträge in der richtigen Höhe angemeldet wurden oder Lohnzahlungen ohne Beachtung der Sozialversicherungspflicht erfolgten.

Am Einsatztag vollzogen 81 Einsatzkräfte des Zolls und der Steuerfahndung sowie ein Barmittelspürhund zwölf Durchsuchungsbeschlüsse. Der Zoll stellte umfangreiche Beweismittel sicher und führte Zeugenvernehmungen durch.

