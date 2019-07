Hauptzollamt Schweinfurt

HZA-SW: Kurzzeitige Dienststellenschließungen am 1. August 2019/ Vorübergehende Einschränkungen aufgrund eines Trauerfalls

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Schweinfurt (ots)

Aufgrund eines Trauerfalls sind am Vormittag des 1. August 2019 die Dienststellen des Hauptzollamts Schweinfurt nur eingeschränkt besetzt. Dies umfasst alle Außenstellen des Hauptzollamts Schweinfurt sowie die Zollämter Aschaffenburg, Bamberg, Bayreuth, Coburg, Dettelbach-Mainfrankenpark und Schweinfurt-Londonstraße. Voraussichtlich gegen 14 Uhr verläuft der Dienstbetrieb wieder normal.

Die telefonische Erreichbarkeit aller Zollämter ist gewährleistet. Einzelne Zollämter und Organisationseinheiten können stundenweise für den Publikumsverkehr geschlossen sein. Für das Hauptzollamt Schweinfurt und dessen Außenstellen im gesamten Hauptzollamtsbezirk steht die zentrale Telefonvermittlung Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/ 6464 - 0 zur Verfügung.

Informationen über den Umfang der Schließungen erhalten Sie an den jeweiligen Dienststellen sowie unter der genannten zentralen Rufnummer des Hauptzollamts Schweinfurt.

Die Belegschaft des Hauptzollamts Schweinfurt trauert um ihren Leiter, Regierungsdirektor Joachim Muhlert. Er verstarb am 27. Juli 2019 nach schwerer Krankheit im Alter von 53 Jahren und wird am kommenden Donnerstag in Bamberg beigesetzt.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.

Rückfragen bitte an:



Hauptzollamt Schweinfurt

Pressesprecherin

Tanja Manger

Telefon: 09721-6464-1030

E-Mail: presse.hza-schweinfurt@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Schweinfurt, übermittelt durch news aktuell