HZA-SW: Zollinfotag des Hauptzollamts Schweinfurt / Zoll hautnah erleben / Einladung zum Medientermin am 23. Juli 2019

Tagtäglich gibt es Berührungspunkte mit dem Zoll. Beim morgendlichen Schluck Kaffee durch die Kaffeesteuer oder beim Tanken an der Zapfsäule. Neben der Verwaltung der Bundessteuern nimmt der Zoll auch die Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung wahr. Beim Zollinfotag veranschaulicht das Hauptzollamt Schweinfurt auf dem Gelände des Zollamts Schweinfurt am 23. Juli 2019 die Vielschichtigkeit des Zolls.

Liebe Medienvertreter /-innen, Ich lade Sie herzlich ein, uns an diesem Tag zu besuchen und mit unseren Expertinnen und Experten ins Gespräch zu kommen. Ich biete Ihnen an, mich auf einen Rundgang zu den verschiedenen Infoständen zu begleiten und freue mich über Ihre kurze Rückmeldung zur gewünschten Uhrzeit an presse.hza-schweinfurt@zoll.bund.de.

Im Zeitraum von 8.30 - 12.30 Uhr informieren sich verschiedene Schulklassen und von 13.00 - 15.00 Uhr interessierte Besucherinnen und Besucher vor Ort beim Zollamt Schweinfurt - Londonstraße (Londonstraße 24), bei dem der Zollinfotag stattfindet.

Besondere Highlights sind neben den Infoständen der Zollfahndung München zur Observationsmethodik und Drogenbekämpfung auch die Hundevorführungen, die jeweils um 10 Uhr, 12 Uhr und 14.30 Uhr stattfinden.

Hinweis: Weitere Infos zur Veranstaltung und Übersicht der verschiedenen Infostände finden Sie im Veranstaltungsflyer. Gerne dürfen Sie unsere Veranstaltung in Ihre Veranstaltungskalender aufnehmen und die Einladung an die Öffentlichkeit weitergeben.

