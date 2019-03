Hauptzollamt Schweinfurt

HZA-SW: Zoll prüft bundesweit die Einhaltung des Mindestlohns / 86 Beanstandungen in Unter- und Oberfranken

Schweinfurt (ots)

Im Bereich des Hauptzollamts Schweinfurt wurden 100 Arbeitgeber überprüft. 588 Personen wurden nach Ihren Arbeitsbedingungen befragt. 86 Fälle beschäftigen die Beamtinnen und Beamten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) bis zur endgültigen Klärung weiter.

- 28-mal wurde eine Unterschreitung des Mindestlohns verzeichnet. - In 35 Fällen zeichnen sich Unstimmigkeiten bei der Entrichtung von Sozialversicherungsbeiträgen ab. Hierunter ist eine Person zu erfassen, die als selbständige Erwerbspersonen angetroffen wurde und nach derzeitigem Erkenntnisstand als Arbeitnehmer beschäftigt war. - Bei vier Arbeitnehmern wird der Leistungsbezug hinterfragt und geprüft, ob diese Sozialleistungen zu Recht oder unrechtmäßig erhalten haben. - Insgesamt sechs ausländische Arbeitnehmer wurden ohne entsprechend arbeitsberechtigenden Aufenthaltstitel angetroffen. Im Raum Bayreuth wurde auf der A9 ein Fahrzeug mit drei Asiaten überprüft, die keine Erlaubnis zum Aufenthalt in Deutschland vorlegen konnten und teilweise in baustellentypischer Arbeitsbekleidung gekleidet waren. Ermittlungen zum illegalen Aufenthalt und des Einschleusens von Ausländern in Zusammenarbeit mit der Polizei schließen sich an. - Insgesamt 13-mal wurden geringfügigere Beanstandungen im Hinblick auf Sofortmeldepflichten und Aufzeichnungspflichten festgestellt. - Im Landkreis Schweinfurt wurde ein Arbeitnehmer mit einem gefälschten Ausweis angetroffen.

Am Prüfungstag waren über 100 Beamtinnen und Beamte im Einsatz.

