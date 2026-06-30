Hauptzollamt Saarbrücken

HZA-SB: Zollkontrollen erfolgreich: Schmugglerware entdeckt und Haftbefehle vollstreckt; Steuerschaden von über 4.800 Euro

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Saarbrücken (ots)

Am vergangenen Wochenende verzeichnete die Kontrolleinheit Verkehrswege (KEV) des Hauptzollamtes Saarbrücken gleich mehrere Erfolge. Bei der Kontrolle zweier Fahrzeuge entdeckten die Beamte 23.360 Zigaretten, die in Sitzmöbeln versteckt waren. Außerdem vollstreckten die Zöllnerinnen und Zöllner zwei offene Haftbefehle. Durch die Sicherstellung der unversteuerten Zigaretten wurde ein Steuerschaden von mehr als 4.800 Euro verhindert.

"Die Kontrollen fanden auf dem Gelände des Technischen Hilfswerks Kaiserslautern statt und wurden mit Unterstützung eines Scan Vans des Hauptzollamts Darmstadt durchgeführt", erklärt Nicole Hübner, Pressesprecherin des Hauptzollamts Saarbrücken. Ein Scan Van ist ein mobiles Röntgenprüfsystem in einem Fahrzeug mit spezieller Innenausstattung.

Der unter anderem mit Möbeln beladene Kleintransporter aus Rumänien war auf dem Weg nach Paris, als ihn die Zöllner zur Überprüfung zur Kontrollstelle an der Autobahn 6 bei Kaiserslautern herauszogen.

"Die Ladung wurde einer Röntgendurchsicht unterzogen. Bei der Auswertung der Scanbilder entdeckten die Beamten Unregelmäßigkeiten in zwei Sitzmöbeln. Beim näheren Hinschauen kamen 23.360 Zigaretten zum Vorschein", so Hübner weiter.

Gegen den 35-jährigen rumänischen Fahrer wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet. Die Zigaretten wurden sichergestellt.

Bei der Kontrolle eines weiteren Fahrzeuges stellten die Einsatzkräfte gegen den 66-jährigen moldawischen Fahrer zwei offene Haftbefehle fest. Da er die ausstehende Geldstrafe in Höhe von rund 2.400 Euro nicht zahlen konnte wurde er von der Polizei in die Justizvollzugsanstalt Zweibrücken eingeliefert, wo er nun die ersatzweise angeordnete Freiheitsstrafe verbüßt.

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