Hauptzollamt Saarbrücken

HZA-SB: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Saarbrücken und des Hauptzollamtes Saarbrücken; Grenzüberschreitender Einsatz im Saarland und Frankreich - Europäische Haftbefehle vollstreckt

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Saarbrücken (ots)

Am frühen Morgen des 17. Juni 2026 haben Einsatzkräfte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts Saarbrücken gemeinsam mit der Gendarmerie Nationale mehrere Durchsuchungen im Saarland und im angrenzenden Frankreich durchgeführt.

Hintergrund der grenzüberschreitenden Maßnahmen sind Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Saarbrücken wegen des Verdachts des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt in der Pflegebranche. Die Beschuldigten stehen im Verdacht, vornehmlich osteuropäische Pflegekräfte zur häuslichen Pflege vermittelt zu haben, wobei die tatsächlichen täglichen Arbeitszeiten die arbeitsvertraglich vereinbarten und zur Sozialversicherung gemeldeten wesentlich überstiegen haben sollen.

Die Maßnahmen erfolgten gemeinsam mit Einsatzkräften der Gendarmerie Nationale, Brigade territoriale autonome (BTA) Behren-lès-Forbach. Im Zuge der Durchsuchungen konnten eine 46-jährige rumänische Staatsangehörige sowie ein 59-jähriger deutscher Staatsangehöriger aufgrund zuvor erlassener Europäischer Haftbefehle festgenommen werden.

Die Beschuldigten werden derzeit den zuständigen französischen Justizbehörden vorgeführt. Die weiteren gerichtlichen Entscheidungen sowie das gegebenenfalls anschließende Auslieferungsverfahren liegen in der Zuständigkeit der französischen Behörden und der Staatsanwaltschaft Saarbrücken.

Bei den Durchsuchungen wurden umfangreiche Beweismittel sichergestellt, die nun ausgewertet werden. Insgesamt waren 52 Einsatzkräfte der Gendarmerie Nationale, der Staatsanwaltschaft Saarbrücken sowie der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Saarbrücken an den Maßnahmen beteiligt.

Die Ermittlungen dauern an, aus ermittlungstaktischen Gründen können derzeit keine weiteren Angaben zum Verfahren gemacht werden.

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