Hauptzollamt Saarbrücken

HZA-SB: Tag der offenen Tür am Zollamt Kaiserslautern

ZOLL präsentiert sich mit buntem Programm

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Saarbrücken (ots)

Am Samstag, den 20. Juni 2026, von 11:00 bis 15:00 Uhr lädt der ZOLL alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zum Tag der offenen Tür am Zollamt Kaiserslautern ein. Unter dem Motto "Wir sind der ZOLL - Die Vielfalt der Aufgaben, Menschen und Generationen" erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie.

An mehreren Informationsständen präsentieren die Beschäftigten des Zolls die vielfältigen Aufgaben ihrer Behörde. Die Gäste erhalten spannende Einblicke in die Arbeit des Zolls - von der Bekämpfung von Schmuggel und Produktpiraterie über die Erhebung von Steuern bis hin zur Kontrolle des internationalen Warenverkehrs.

Ein besonderes Highlight des Tages ist die Vorführung der Zollhunde, bei der die Fähigkeiten der speziell ausgebildeten Spürhunde demonstriert werden. Darüber hinaus stellt sich das Zollmuseum Habkirchen vor und informiert über die Geschichte des Zolls sowie historische Entwicklungen im Grenz- und Zollwesen.

Für Kinder und Erwachsene stehen zudem zahlreiche Mitmachaktionen bereit, die auf spielerische Weise Einblicke in die Arbeit des Zolls vermitteln und zum Ausprobieren einladen.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Während der gesamten Veranstaltung werden Speisen und Getränke angeboten.

Der ZOLL lädt alle Interessierten herzlich ein, einen Blick hinter die Kulissen der Zollverwaltung zu werfen und die vielfältigen Aufgaben des Zolls kennenzulernen. Der Eintritt ist frei.

Veranstaltungsdaten

Tag der offenen Tür beim Zollamt Kaiserslautern Europaallee 42, 67657 Kaiserslautern Samstag, 20. Juni 2026 11:00 bis 15:00 Uhr Eintritt frei

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