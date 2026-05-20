Hauptzollamt Saarbrücken

HZA-SB: Saarbrücker ZOLL macht vitaminreichen Fund; Rund 60 Kilogramm verbotene Lebensmittel aus dem Verkehr gezogen

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Saarbrücken (ots)

Rund 60 Kilogramm Obst und Gemüse entdeckte der ZOLL am Flughafen Saarbrücken vergangenen Sonntag im Gepäck eines reisenden Pärchens aus Frankreich.

Die beiden 57- und 61-jährigen reisten mit einem Flug aus der Türkei nach Saarbrücken und wurden von den Zöllnern zur Gepäckkontrolle gebeten. In den fünf Gepäckstücken fanden die Beamten dann fast ausschließlich Nahrungsmittel, insgesamt 60 Kilogramm Obst und Gemüse.

"Pflanzliche Lebensmittel im Reiseverkehr, insbesondere aus nicht EU-Ländern, unterliegen strengen Beschränkungen oder sogar Verboten", so Nicole Hübner, Pressesprecherin vom Hauptzollamt Saarbrücken. "Dadurch soll verhindert werden, dass Krankheiten und Schädlinge eingeschleppt und verbreitet werden, die eine Gefahr für Pflanzen und Natur darstellen können" erklärt Hübner weiter.

Das Obst und Gemüse wurde sichergestellt und vernichtet.

Zusatzinformation:

Die Entscheidung, ob die Waren die Anforderungen zur Einfuhr erfüllen, trifft in jedem Fall die jeweils zuständige Lebensmittelüberwachungsbehörde.

Detaillierte Informationen finden Sie auf unserer Website im Bereich Fachthemen unter folgendem Link: https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Verbote-Beschraenkungen/Schutz-der-menschlichen-Gesundheit/Lebensmittel/Allgemeine-Informationen/allgemeine-informationen_node.html

Alle Informationen zu den einschlägigen Bestimmungen sowie den Reisefreimengen bei der Rückkehr aus einem Drittland finden sich auf www.zoll.de.

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