Hauptzollamt Saarbrücken

HZA-SB: IT-Störungen beim Zoll

Saarbrücken (ots)

Derzeit kommt es zu IT-Störungen beim Zoll, die Teile der internen Kommunikation sowie mehrere Fachverfahren betreffen. Dazu zählt u. a. das Abfertigungssystem ATLAS. Die zuständigen Stellen arbeiten mit Hochdruck an der Behebung der Störungen. Wir bitten um Verständnis für mögliche Verzögerungen.

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