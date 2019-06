Hauptzollamt Saarbrücken

HZA-SB: Marihuana im Kakao

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Saarbrücken/Trier (ots)

20 Gramm Marihuana und 5 Gramm Haschisch - versteckt in einer Packung Kakao - stellten Zöllner des Hauptzollamts Saarbrücken am vergangenen Sonntag an der Autobahn 1 bei Trier (Fahrtrichtung Saarbrücken) sicher.

Der 21-jährige Fahrer war auf dem Rückweg von seinem Kurzurlaub in den Niederlanden ins Saarland, als er aus dem fließenden Verkehr angehalten wurde. Schnell fanden die Zöllner die versteckten Drogen in dem Kakao.

Das Marihuana und das Haschisch wurden sichergestellt, gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Hauptzollamt Saarbrücken

Pressesprecherin

Diana Becker

Telefon: 0681-501-6382

E-Mail: presse.hza-saarbruecken@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Saarbrücken, übermittelt durch news aktuell