Hauptzollamt Rosenheim

HZA-RO: ZOLL auf dem Bad Reichenhaller Stadtfest mit öffentlicher Versteigerung

Original mexikanischer Tequila, Armbanduhren und Laptops unter dem Hammer

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Rosenheim, Berchtesgadener Land, Bad Reichenhall, Traunstein, Altötting, Miesbach, Garmisch-Partenkirchen, Weilheim-Schongau, Landsberg am Lech, Starnberg (ots)

Das Hauptzollamt Rosenheim präsentiert sich beim Bad Reichenhaller Stadtfest am Samstag, 04. Juli 2026, in diesem Jahr unter dem Motto "Wir sind der ZOLL - 75 Jahre ZOLL in der Bundesrepublik Deutschland" direkt vor seinem Dienstgebäude in der Poststraße. Als besonderes Highlight des Tages kommen im Rahmen einer öffentlichen Versteigerung gepfändeten Wertsachen, wie Armbanduhren namhafter Markenhersteller, Laptops aus Behördenbestand und verschiedenste Schnäpse, wie Rum und Tequila, die deren Liebhabern bekannt sein dürften, unter den Hammer. Mitbieten darf, wer das 18. Lebensjahr vollendet hat. Generell sind alle dazu eingeladen, bei der Versteigerung mit dabei zu sein. Eine Vorbesichtigung der Auktionswaren ist bereits ab 13:00 Uhr direkt vor Ort möglich. Der Download des aktuellen Versteigerungskatalogs steht bereits online unter https://www.zoll.de/SharedDocs/Downloads/DE/Links-fuer-Inhaltseiten/Der-Zoll/versteigerungskatalog_rosenheim.pdf?__blob=publicationFile&v=2 zur Verfügung.

Auch für die jungen Gäste ist einiges geboten: es erwarten sie unter anderem Streifenwägen zur Besichtigung, unser Zollhund und ein lebensgroßer Playmobil-Zöllner namens "Korbi". Zum Mitmachen sind alle eingeladen, wenn es darum geht, Fragen rund um den ZOLL zu beantworten. Gespielt wird unter Anleitung im Rahmen des eigens erdachten Spieles "ZOLL-Pong".

Zöllnerinnen und Zöllner aus Arbeitsbereichen, wie Zollabfertigung, Kontrolleinheiten, Schwarzarbeitsbekämpfung, Artenschutz, Produktpiraterie und Vollstreckung stehen Interessierten gerne Rede und Antwort zu ihrer täglichen Arbeit.

Wer sich für die Laufbahnen des mittleren und gehobenen Zolldienstes interessiert, hat vor Ort die Gelegenheit, sich im persönlichen Gespräch zu informieren.

Zusatzinformation:

Im Regelfall veräußert die öffentliche Verwaltung gepfändete, beschlagnahmte und ausgesonderte Artikel in ihrem "virtuelle Auktionshaus" unter www.zoll-auktion.de Dort können gepflegte Behörden-Jahreswagen mit Wertgutachten zu Spitzenpreisen oder andere Schnäppchen aus einem vielfältigen Angebot ersteigert werden.

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