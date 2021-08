Hauptzollamt Rosenheim

HZA-RO: Talentsucher unterwegs

Rosenheim, Weilheim, Traunstein, Altötting, Prien (ots)

Ausgestattet mit kleinen Giveaways und vielen Informationen sind Zollbeamte in den nächsten 2 Wochen im Bezirk des Hauptzollamts Rosenheim unterwegs, um über die Aufgaben des Zolls als vielseitige und moderne Verwaltung und ihre Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten zu informieren.

Möglichkeiten Fragen rund um den Zoll und seine Ausbildungsmöglichkeiten zu stellen gibt es in: Rosenheim (nähe Karstadt) am 30.08 und am 06.09.2021 Prien (Nähe Sport Kaiser) am 09.09.2021 Traunstein (Maxplatz) am 01.09 und 07.09. 2021 Altötting (Tillyplatz) am 31.08.2021 Weilheim (Marienplatz) am 25.08. und 01.09.2021 jeweils von 11 Uhr bis 16 Uhr.

Vorab Informationen zu Bewerbung, Einstellung, Ausbildung und Studium beim Zoll bieten wir unter www.zoll-karriere.de oder www.zoll.de ("Karriere") an.

Ansprechpartner für die Ausbildung/ das Studium beim Zoll: Hauptzollamt Rosenheim Hedwig Bremberger Telefon: 08031/3006-1140 E-Mail: Bewerbung.hza-rosenheim@zoll.bund.de www.zoll-karriere.de

