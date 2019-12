HZA-RO: Zu junge Hundebabys als Weihnachtsgeschenk

Hauptzollamt Rosenheim

Dachau, Rosenheim (ots)

Am letzten Donnerstagmorgen wurden auf einem Parkplatz an der BAB 8 im Landkreis Dachau zollrechtliche Fahrzeugkontrollen durchgeführt. In einem Kleintransporter stellten die Zollbeamte der Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Rosenheim zwei Hundewelpen fest. Die Welpen befanden sich vollkommen ungesichert in einem offenen Karton, der einfach auf dem übrigen Reisegepäck abgestellt war. Der Fahrer gab an, die Welpen von Rumämien nach Spanien zu transportieren. Dort würde er die Hunde einem Freund übergeben, da sie als Weihnachtsgeschenk für dessen Kinder bestimmt seien. Die dafür erforderlichen Papiere wie Tierausweis oder Impfnachweise für die Hundewelpen konnte er aber nicht vorlegen. Auf Befragen der Zollbeamten, wie alt die Welpen seien, gab der Rumäne an, dass sie etwa vor 2 Monate geboren wurden. Grundsätzlich muss bei Hunden auf Reisen eine vollständige Tollwutimpfung nachgewiesen werden. Hundewelpen müssen jedoch mindestens 15 Wochen alt sein, um diese empfangen zu können.

Daraufhin wurde das zuständige Veterinäramt Dachau von den Zollbeamten informiert und nach Rücksprache mit diesem wurden dann die Hundebabys dem Tierheim Dachau überstellt. Dort wurde das Alter der Welpen auf lediglich 5 bis 6 Wochen geschätzt - die Trennung von der Mutter fand somit viel zu früh statt. Auch der schlechte Gesundheitszustand der stark verschmutzten und auch von Läuse befallenen Welpen wurde vom Fachpersonal festgestellt. Die Hundebabies wurden noch vor Ort fachmännisch verpflegt.

Die weitere Sachbearbeitung führt das Veterinäramt Dachau.

