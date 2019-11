Hauptzollamt Rosenheim

HZA-RO: Der Rosenheimer Zoll erhält blaue Dienstkleidung - die grüne Ausstattung wird recycelt

Rosenheim, Weilheim, Altötting, Bad Reichhall, Berchtesgaden, (ots)

Mit der Farbe Blau reiht sich der Zoll nun auch in die Farbgestaltung der deutschen und europäischen Sicherheitsbehörden ein.

Die bisherige Dienstkleidung des Zolls wird bundesweit durch eine neue, blaue Dienstkleidung ersetzt. Der Rollout startete bereits im September 2018 in ausgewählten Regionen bzw. Fachbereichen. Im Hauptzollamtsbezirk Rosenheim erhielten die Zöllner/innen ab Oktober 2019 ihre blaue Dienstkleidung. So werden vor allem die rund 170 Zöllner/innen der Kontrolleinheiten Verkehrswege und der Finanzkontrolle Schwarzarbeit zukünftig in Blau bei ihren Kontrollen zu sehen sein. Auch die Dienstfahrzeuge werden Schritt für Schritt von Grün auf Blau umgestellt.

Um Teile der ausgemusterten Dienstkleidung einer neuen Verwendung zuzuführen, wurde ein Upcycling-Projekt seitens des Zolls gestartet. Bestimmte Teile der alten Dienstkleidung werden von einer Werkstatt für behinderte Menschen in Berlin zu neuen Produkten umgearbeitet. "Dieses Projekt hat ausschließlich einen karitativen Charakter. Der Gewinn der Aktion verbleibt bei der gemeinnützigen Werkstatt für behinderte Menschen, die sich für die Integration von Menschen mit psychischen Behinderungen einsetzt" erklärt der Vorsitzende des örtlichen Personalrates des Hauptzollamts Rosenheim, Thomas Lehner, der die Sammlung der alten Dienstkleidung vor Ort organisiert.

Wer künftig eine Tasche für ein Notebook oder Tablet, einen Rucksack oder Ähnliches erwerben möchte, kann über www.zoll-werkstatt.de diese umgearbeiteten ehemaligen Dienstkleidungsstücke der Zollbeamtinnen beziehungsweise Zollbeamten ansehen und bestellen.

