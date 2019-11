Hauptzollamt Rosenheim

HZA-RO: Bauunternehmer wegen Schwarzarbeit verurteilt

Bild-Infos

Download

Rosenheim (ots)

Zwölf Monate Freiheitsstrafe und Anordnung der Einziehung nicht abgeführter Sozialversicherungsbeträge in Höhe von mehr als 19.000 Euro, so lautete das Urteil des Amtsgerichts Rosenheim gegen einen 35-jährigen Bauunternehmer aus Rosenheim.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte über einen Zeitraum von 16 Monaten seine Beschäftigten entgegen der gesetzlichen Verpflichtung nicht zur Sozialversicherung angemeldet hatte.

Zollbeamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Rosenheim hatten bei der Durchsuchung der Wohnung des Angeklagten in sämtlichen Zimmern zahlreiche lose Blätter mit Firmenaufzeichnungen gefunden. Durch die mühselige Sortierung und Auswertung der Unterlagen sowie weitere Ermittlungen konnte nachgewiesen werden, dass zwischen Juli 2016 und Oktober 2017 vier namentlich bekannte und mehrere unbekannte Arbeitnehmer bei der Firma schwarz beschäftigt wurden. Insgesamt konnten die Zöllner dem Angeklagten in vierzehn tatmehrheitlichen Fällen Sozialversicherungsbetrug in Höhe von über 19.000 Euro nachweisen.

Diese sogenannten Taterträge sind laut Gerichtsurteil sofort beim Angeklagten einzuziehen, sobald er über ein pfändbares Einkommen oder entsprechendes Vermögen verfügt. Die einjährige Haftstrafe hingegen konnte wegen des Geständnisses des Angeklagten zur Bewährung ausgesetzt werden. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

Rückfragen bitte an:



Hauptzollamt Rosenheim

Pressestelle

Andreas Rudolph

Telefon: 08031/3006-7020

E-Mail: presse.hza-rosenheim@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Rosenheim, übermittelt durch news aktuell