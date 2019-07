Hauptzollamt Rosenheim

HZA-RO: Urteil gegen Angreifer auf Zollbeamte

Rosenheim; München (ots)

Am 29.05.2019 wurde am Amtsgericht München das Urteil gegen einen 28-jährigen Kroaten gesprochen. Dieser hatte sich im April bei einer üblichen Zollkontrolle der Kontrolleinheit Verkehrswege (KEV) am Zentralen Omnibusbahnhof in München derart massiv gegen die Kontrollbeamten gewehrt, dass einer der Zöllner dabei verletzt wurde. Erst zu dritt gelang es den erfahrenen Beamten seinerzeit, den Mann unter Kontrolle zu bringen. Bei der Durchsuchung wurde eingeschmuggeltes Crystal Metamfetamin gefunden.

Vor dem Gericht wurde er jetzt wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln in Tateinheit mit einem tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit vorsätzlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von 9 Monaten verurteilt. Die Strafe wurde nicht zur Bewährung ausgesetzt.

Das Gericht betonte in seiner Urteilsbegründung, dass es keine staatliche Toleranz gegenüber aggressivem Widerstand bei legitimen Kontrollmaßnahmen der Sicherheitsbehörden, zu denen die Polizei und der Zoll gehört, geben dürfe.

