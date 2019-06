Hauptzollamt Rosenheim

HZA-RO: Rosenheimer Zoll prüft Hotel- und Gaststättengewerbe

Bundesweite Schwerpunktprüfung gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung

Das Hauptzollamt Rosenheim hat sich mit 55 Zöllnerinnen und Zöllnern an einer bundesweiten Schwerpunktprüfung im Hotel- und Gaststättengewerbe beteiligt. Die Abteilung Finanzkontrolle Schwarzarbeit überprüfte am 07. Juni insgesamt 45 Hotel- und Gaststättenbetriebe in mehreren Städten und Gemeinden im gesamten Hauptzollamtsbezirk, dem südöstlichen Oberbayern.

Nach ersten Erkenntnissen konnten in 40 Fällen Anhaltspunkte für Gesetzesverstöße festgestellt werden. Demnach besteht der Verdacht, dass die Betreiber der kontrollierten Betriebe 16 Beschäftigten nicht den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohn bezahlt haben und für zehn weitere Beschäftigte keine Sozialabgaben entrichtet haben. In einem Fall wurde vermutlich ein Ausländer ohne Arbeitserlaubnis beschäftigt und in dreizehn weiteren Fällen ergaben sich Anhaltspunkte für Verstöße gegen diverse andere Rechtsnormen. Sollten sich die Verdachtsmomente bestätigen, werden von der Zollverwaltung straf- bzw. bußgeldrechtlichen Maßnahmen ergriffen. Die Auswertung der Daten dauert derzeit noch an.

Mit dem Hotel- und Gaststättengewerbe wurde ein Segment des Arbeitsmarkts überprüft, das aufgrund der hohen Personalfluktuation als besonders anfällig für Mindestlohnverstöße, Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung gilt.

Zusatzinformation: Schwerpunktprüfungen finden zumeist zeitgleich in ganz Deutschland statt. Wie der Name schon sagt, wird bei diesen Prüfungen der Schwerpunkt immer auf eine bestimmte Branche gelegt.

