Hauptzollamt Rosenheim

HZA-RO: Drogenschmuggler auf Nebenwegen gestoppt

Rosenheim, Freislassing, Traunstein (ots)

Die vielen kleinen Grenzübergänge zu Österreich, die oft im Schatten der beiden großen Autobahngrenzübergänge Bad Reichenhall und Kiefersfelde stehen, wurden in letzter Zeit von den Rosenheimer Zöllnern besonders ins Visier genommen - mit Erfolg.

"Die Betäubungsmittelaufgriffe bei den kleineren Grenzübergängen bzw. an den grenznahen Bahnhöfen haben sich in letzter Zeit auffallend gehäuft.", so der Leiter der Kontrolleinheit VerkehrswegeTraunstein des Hauptzollamts Rosenheim, Andreas Mayr.

Alleine in den letzten Tagen wurden die Zollbeamten mehrmals fündig. So machte am Tag der Arbeit Zollhündin Dewi ihre Hundeführerin am Bahnhof Freilassing auf einen 44-jährigen Mann aufmerksam, der aus dem Zug aus Salzburg stieg. Daraufhin wurde der Reisende von den Beamten aufgefordert seine Hosentaschen zu leeren. Auf den zum Vorschein kommenden leeren Tabakbeutel angesprochen, gab er zu schon einmal Marihuana darin aufbewahrt zu haben, aktuell hätte er aber keinerlei Betäubungsmittel bei sich. Bei der anschließenden körperlichen Durchsuchung wurden die Zollbeamten doch noch fündig. Im Halstuch des Mannes war ein Alufolienknäuel in dem sich fast 5 g Marihuana befanden.

Bei Marktschellenberg wurden 3 junge Männer zwischen 18 und 21 Jahren, alle in Bayern wohnhaft, von den Zollbeamten bei ihrer Rückreise von Salzburg aufgehalten und kontrolliert. Bei einem der jungen Männer zeigte auch diesmal der Zollhund an, etwas erschnüffelt zu haben und tatsächlich, aus der Jackentasche kramte er dann ein Alufolienrolle hervor in der sich Mariuhana befand. Mit 17,5 g war das die größte Menge, die in den letzten Tagen gefunden wurde.

Auch einem Fußgänger, der bei Laufen aus Österreich über die Grenze kam konnte Hundedame Dewi 1 g Mariuhana aus dem Socken "ziehen".

