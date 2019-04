Hauptzollamt Rosenheim

HZA-RO: Live-Versteigerung des Hauptzollamts Rosenheim auf der Verbrauchermesse

Rosenheim (ots)

Am Sonntag, 07.04.2019, ist es wieder soweit: Auf der Bühne der Verbrauchermesse kommen gepfändete Gegenstände unter den Hammer!

"Meine Kollegen der Verwertungsstelle haben wieder einen interessanten Versteigerungskatalog mit etwa 60 Artikeln zusammengestellt. Außer den gern ersteigerten Spirituosen, unter denen sich auch hochwertige Sorten befinden, können an diesem Tag unter anderem Münzen, Laptops, Snowboards, eine E-Bass-Gitarre und Schmuck angeboten werden. Als Besonderheit gibt es diesmal ein Armband aus Weißgold und Diamanten, bei dem das Mindestgebot bei 6.500 Euro liegt", informiert die Pressesprecherin des Hauptzollamts Rosenheim Patrizia Kaiser.

Am Versteigerungstag können von 11:45 Uhr bis 12:30 Uhr die angebotenen Gegenstände auf der Bühne der Inntalhalle vorbesichtigt werden. Anschließend kommen diese zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten unter den Hammer.

Das Hauptzollamt Rosenheim präsentiert sich auch während der gesamten Messezeit mit einem Stand in Halle 12 unter dem Motto "Der Zoll im Einsatz für Bürger, Wirtschaft und Umwelt".

Dort informieren Mitarbeiter des Hauptzollamts über die vielfältigen Aufgaben des Zolls. Auch können sich Besucher darüber informieren, was sie von ihrem Urlaub mitbringen können und was sie auf keinen Fall in ihren Koffer packen dürfen. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf Erzeugnisse aus Tieren oder Pflanzen, die unter den Artenschutz fallen. "Auch zu allen Fragen im Zusammenhang mit Bestellungen von Waren aus einem Drittland im Internet stehen kompetente Beamte des Zolls an unserem Stand von Donnerstag bis Sonntag Rede und Antwort", erklärt Patrizia Kaiser.

Ein Zuschauermagnet, sicher auch für die Kinder, werden wohl wieder die Zollhundevorführungen am Samstag, den 06.04.2019, sein. Diese finden voraussichtlich um 10 Uhr, 13 Uhr und 15 Uhr statt. Hier wird das Trainieren und Arbeiten mit den Kollegen mit der kalte Schnauze anschaulich vorgeführt und erklärt. Gleich zwei Zollhunde zeigen, dass das Erschnüffeln von verstecktem Bargeld und Betäubungsmitteln -auch in Kleinstmengen- für sie keine Schwierigkeit darstellt.

