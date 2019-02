Hauptzollamt Rosenheim

HZA-RO: Über 13 kg Marihuana vom Zoll gestoppt

Rosenheim (ots)

Zollbeamte des Hauptzollamts Rosenheim führten auf der Autobahn A94 eine Kontrolle durch, bei der ein Kastenwagen mit polnischer Zulassung aufgehalten wurde. Der Fahrer gab an auf der Durchreise zu sein und wieder zurück in seine Heimat fahren zu wollen.

Nach der routinemäßigen Befragung nach mitgeführten Waren gab er an nur Arbeitsmaterialien mitzuführen. Bei der anschließenden genaueren in Augenscheinnahme der Ladefläche des Transporters fanden die Zöllner zwischen der Ladung große Plastik-Pakete in denen Marihuana eingeschweisst war. Nach dem verwiegen konnte das Gesamtgewicht des gefunden Marihuanas mit 13,2 kg angegeben werden.

Das Marihuana wurde beschlagnahmt, der Fahrer vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen übernahm das Zollfahndungsamt München.

