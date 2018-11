HZA-RO: Zöllner finden Marihuana und geschmuggelte Zigaretten

Rosenheim (ots) - Drogen- und Zigarettenschmuggler hatten am 11.11.2018 nichts zu lachen. Auch an diesem Tag waren Zollbeamte der Kontrolleinheit Verkehrswege (KEV) des HZA Rosenheim unterwegs und konnten über 3 kg Marihuana und fast 12 000 geschmuggelte Zigaretten aus dem Verkehr ziehen.

Schon gegen 6.30 Uhr kontrollierten die Zöllner einen aus Mailand ankommenden Reiselinienbus. Bei der Kontrolle des Gepäcks wurden sie in der Kleidung eines Schwarzafrikaners fündig. Eingewickelt in Kleidungsstücke befand sich ein Folienpaket, welches über 2 kg Marihuana enthielt. Der Schmuggler wurde vorläufig festgenommen.

Schon zwei Stunden später wurden Beamte der KEV bei der Kontrolle eines weiteren aus Italien in München ankommenden Reiselinienbusses fündig. Wieder konnte bei einem Schwarzafrikaner in dessen Reisegepäck ein schwarzes Folienpaket aufgefunden werden. Das Folienpaket war diesmal in einem Hosenbein einer Jeans versteckt. Bei dem Inhalt des Pakets handelte es sich um mehr als 1 kg Marihuana. Auch diese Person wurde vorläufig festgenommen.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Zollfahndungsamt München.

Ein weiteres Zollkontrollteam unterzog am Vormittag auf der Autobahn A 94 bei Parsberg einen bulgarischen PKW, der mit sieben Personen besetzt war, einer Kontrolle. Nachdem lediglich fünf Stangen Zigaretten angemeldet wurden, unterzogen die Zöllner den PKW einer genaueren Prüfung und fanden unter der Rücksitzbank insgesamt 4.000 Stück Zigaretten verschiedener Marken, verpackt in schwarze Tüten. Der Fahrer war bereits im Informationssystem des Zolls mit Zigarettenschmuggel sowie Handel einschlägig erfasst. Die Beamten stellten die Zigaretten sicher, erhoben eine Sicherheitsleistung für die zu erwartende Strafe und Kosten und erstellten einenTabaksteuerbescheid . Außerdem konnten bereits in der Vollstreckung des Hauptzollamts befindliche ältere Tabaksteuerforderungen gegen den bekannten Zigarettenschmuggler eingezogen werden.

Bei einer weiteren Kontrolle eines aus Bulgarien kommenden Kleintransporters, auf gleicher Strecke, wurden in einem Karton, in einem Ablagefach sowie hinter der Seitenverkleidung versteckt insgesamt 7.200 Stück Zigaretten unterschiedlicher Marken mit bulgarischen Steuerzeichen aufgefunden. Ein Reisender bekannte sich zu den festgestellten Zigaretten. Die im Rahmen der gesetzlichen Freimenge erlaubten Zigaretten konnte von den Reisenden behalten werden.

Auch hier wurde eine Sicherheitsleistung für die zu erwartende Strafe erhoben und ein Steuerbescheid erstellt.

Rückfragen bitte an:



Hauptzollamt Rosenheim

Patrizia Kaiser

Telefon: 08031/3006-7100

E-Mail: patrizia.kaiser@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Rosenheim, übermittelt durch news aktuell