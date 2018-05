HZA-RO: 21 Kilo Drogen von Zollhund im Rollkoffer erschnüffelt

1 weiterer Medieninhalt

Rosenheim (ots) - Mutmaßlicher Drogenkurier bei Grenzkontrollen festgenommen

Kiefersfelden / A93 - Bundespolizei und Zoll haben am Donnerstag (26. April) im Rahmen einer gemeinsamen Aktion auf der A93 nahe Kiefersfelden einen Reisebus aus Rom kommend kontrolliert.

Während der grenzpolizeilichen Kontrolle durch die Bundespolizei wurde der Gepäckraum des Busses von dem Rauschgiftspürhund des Zolls "Dewi" abgesucht. Schon nach kurzer Zeit machte er seine Hundeführerin auf einen Koffer durch Absitzen und Fixieren aufmerksam. Dieser Koffer gehörte einem 59-jährigen Albaner, beim Öffnen entdeckten die Beamten 40 in Folie und Klebeband umwickelte Klumpen. Jeder dieser Klumpen enthielt ca. 500 Gramm Marihuana, was letztendlich zu einem Gesamtaufgriff von über 21 Kilogramm führte. "Bei allen bis dato zu verzeichnenden Aufgriffen in Reisebussen mit Marihuana war das bis jetzt der Größte, was der feinen Nase unserer "Dewi" zu verdanken ist", so der Leiter des Hauptzollamts Rosenheim Robert Woerner.

Der Kofferbesitzer wurde wegen des Verdachts, gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen zu haben, festgenommen und angezeigt. Die weiteren Ermittlungen gegen den Mann führt die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift von Zoll und Landeskriminalamt in München. Auf richterliche Anordnung hin musste der albanische Staatsangehörige die Untersuchungshaft antreten.

