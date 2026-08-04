Hauptzollamt Regensburg

HZA-R: Zoll deckt auf: Mehr als 17.000 Zigaretten in Fahrzeug und Anhänger versteckt Kontrolle in Waidhaus führt zur Sicherstellung unversteuerter Zigaretten und Einleitung eines Steuerstrafverfahrens

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Regensburg (ots)

Zöllner der Kontrolleinheit Verkehrswege Waidhaus stellten bei einer Kontrolle auf der Bundesstraße 14 bei Waidhaus insgesamt 17.320 Stück unversteuerte Zigaretten sicher. Die Tabakwaren waren in einem bulgarischen Pkw mit Anhänger in mehreren Verstecken verborgen. Gegen den Fahrer, einen 23-jährigen bulgarischen Staatsangehörigen, wurde ein Steuerstrafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung in Verbindung mit einem Verstoß gegen das Tabaksteuergesetz eingeleitet.

Der Mann war mit seinem Fahrzeug aus Tschechien nach Deutschland eingereist. Auf Nachfrage meldete er lediglich vier Stangen Zigaretten (800 Stück) an. Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Einsatzkräfte weitere Zigaretten in mehreren eigens eingerichteten Verstecken, unter anderem unter der Verkleidung der Rücksitzbank, im Fahrzeug sowie in mitgeführten Taschen und Plastiktüten. Insgesamt stellten die Einsatzkräfte 17.320 Zigaretten verschiedener Marken sicher.

Die aufgefundenen Zigaretten waren mit bulgarischen Steuerzeichen versehen. Durch den illegalen Transport wäre ein Tabaksteuerschaden in Höhe von 3.691,11 Euro entstanden. Nach Abschluss der zollrechtlichen Maßnahmen durfte der Fahrer seine Reise fortsetzen.

"Der illegale Transport unversteuerter Tabakwaren schädigt den Staat und verschafft den Beteiligten einen unrechtmäßigen wirtschaftlichen Vorteil. Unsere Kontrollen an den Verkehrswegen tragen entscheidend dazu bei, Schmuggel frühzeitig aufzudecken und Steuerhinterziehung konsequent zu verfolgen.", betont Leitender Regierungsdirektor René Matschke, Leiter des Hauptzollamts Regensburg.

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