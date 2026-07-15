Hauptzollamt Regensburg

HZA-R: Regensburger Zoll stellt Dopingmittel auf der A 3 sicher

Kontrolleinheit Verkehrswege entdeckt Anabolika bei Fahrzeugkontrolle

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Regensburg (ots)

Die Kontrolleinheit Verkehrswege Regensburg des Hauptzollamts Regensburg hat bei einer zollrechtlichen Kontrolle auf der A 3 bei Parsberg mehrere Dopingmittel sichergestellt.

Die Einsatzkräfte kontrollierten einen kroatischen Reisenden. Der Mann gab an, mit seinem Auto von Rheinland-Pfalz nach Kroatien unterwegs zu sein. Die Frage nach verbotenen Waren, Betäubungsmitteln oder Medikamenten verneinte er zunächst.

Bei der Kontrolle des Fahrzeugs fanden die Zöllner in einem Koffer acht Tabletten Stanozolol. Auf erneute Nachfrage gab der Reisende an, weitere Anabolika mitzuführen.

Insgesamt stellten die Einsatzkräfte verschiedene Dopingmittel sicher, darunter Tabletten und Ampullen mit anabol wirkenden Substanzen wie Stanozolol und Testosteron. Solche Stoffe werden im Sport als Dopingmittel missbraucht und können bei unsachgemäßer Anwendung erhebliche Gesundheitsrisiken mit sich bringen.

Nach den Feststellungen des Zolls überschritten die aufgefundenen Mittel die Grenze zur nicht geringen Menge deutlich. Eine allgemeine Freimenge für das Mitführen von Dopingmitteln gibt es nicht. Auch innerhalb der Europäischen Union dürfen solche Mittel nicht uneingeschränkt mitgeführt oder durch Deutschland transportiert werden.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Bannbruchs in Verbindung mit einem Verstoß gegen das Anti-Doping-Gesetz eingeleitet. Die Dopingmittel wurden sichergestellt. Nach Abschluss der zollrechtlichen Maßnahmen konnte der Reisende seine Fahrt fortsetzen.

"Dopingmittel sind keine harmlosen Mittel. Auch innerhalb der Europäischen Union gelten für solche Mittel klare Verbote und Beschränkungen. Wer anabole Präparate nach Deutschland einführt oder durch Deutschland transportiert, muss mit strafrechtlichen Folgen rechnen", erklärt Leitender Regierungsdirektor René Matschke, Leiter des Hauptzollamts Regensburg.

Original-Content von: Hauptzollamt Regensburg, übermittelt durch news aktuell