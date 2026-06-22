Hauptzollamt Regensburg

HZA-R: Zoll lädt zum Informationstag nach Hof ein - Blick hinter die Kulissen eines spannenden Berufs

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Hof (ots)

Wie arbeitet der Zoll? Welche Aufgaben übernimmt er und welche Karrieremöglichkeiten bietet er? Antworten auf diese und viele weitere Fragen erhalten Interessierte beim Zoll-Informationstag am Samstag, den 4. Juli 2026, am Zollamt Hof-Marktredwitz in Hof (Bernd-Hering-Straße 33).

Der Informationstag richtet sich an alle Bürgerinnen und Bürger, die sich für die Arbeit des Zolls interessieren. Ob Familien, Schülerinnen und Schüler oder einfach Neugierige - alle sind herzlich eingeladen, den Zoll kennenzulernen und einen Blick hinter die Kulissen einer der vielseitigsten Bundesverwaltungen zu werfen.

Von der Erhebung von Zöllen und Steuern über die Überwachung des grenzüberschreitenden Warenverkehrs bis hin zur Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung sowie dem Schutz bedrohter Tier- und Pflanzenarten: Besucherinnen und Besucher erhalten spannende Einblicke in die vielfältigen Aufgabenbereiche des Zolls. Gleichzeitig informiert der Zoll umfassend über die Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten im mittleren und gehobenen Dienst.

Zöllnerinnen und Zöllner aus verschiedenen Fachbereichen berichten aus ihrem Berufsalltag und stehen für persönliche Gespräche zur Verfügung. Auch die Zollfahndung ist vor Ort und informiert über ihre Aufgaben und Tätigkeitsbereiche.

Für anschauliche Einblicke sorgt zudem ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Neben einer Hundevorführung um 11:30 Uhr können Besucherinnen und Besucher verschiedene Dienstfahrzeuge des Zolls aus nächster Nähe erleben. Präsentiert werden unter anderem die vollmobile Röntgenanlage, mit der ganze Lastkraftwagen durchleuchtet werden können, sowie der ScanVan, der einen Blick ins Innere von Gepäckstücken und Waren ermöglicht. Darüber hinaus werden Eigensicherungsübungen vorgeführt, die einen Eindruck von den Anforderungen und Einsatzsituationen im Zollalltag vermitteln.

Besondere Einblicke bieten der Stand der Zollzahlstelle, an dem ausgewählte Exponate aus Sicherstellungen präsentiert werden. Eine Artenschutzausstellung zeigt darüber hinaus, welchen Beitrag der Zoll zum Schutz bedrohter Tier- und Pflanzenarten leistet.

"Viele Menschen begegnen dem Zoll im Alltag, wissen aber oft nicht, wie vielfältig unsere Aufgaben tatsächlich sind. Der Informationstag bietet die Gelegenheit, unsere Arbeit aus nächster Nähe kennenzulernen und mit unseren Beschäftigten ins Gespräch zu kommen", erklärt Susanne Reink, Sachgebietsleiterin der Vollstreckung beim Hauptzollamt Regensburg.

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