Hauptzollamt Regensburg

HZA-R: Zöllner aus Selb entdecken Waffen, Munition und Gegenstände mit verfassungswidrigen Kennzeichen

Zwei Reisende vorläufig festgenommen

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Regensburg (ots)

Bei einer Kontrolle auf der A9 bei Berg haben Zöllner der Kontrolleinheit Verkehrswege Selb Waffen, Munition sowie Gegenstände mit verfassungswidrigen Kennzeichen entdeckt. Zwei italienische Staatsangehörige wurden vorläufig festgenommen.

Vor Kurzem kontrollierten Zöllner der Kontrolleinheit Verkehrswege Selb des Hauptzollamts Regensburg einen Pkw mit deutscher Zulassung auf der A9 bei Berg. Im Fahrzeug befanden sich zwei italienische Staatsangehörige. Der Beifahrer hat seinen Wohnsitz in Deutschland. Die Männer gaben an, auf dem Weg nach Italien zu sein, da die Mutter des Beifahrers am selben Tag verstorben sei. Der Beifahrer erklärte, der Fahrer sei sein Angestellter und fahre ihn aufgrund zweier gebrochener Rippen nach Italien.

Die Frage nach mitgeführten verbotenen oder anmeldepflichtigen Waren verneinten beide Personen zunächst. Ebenso erklärten sie, lediglich Bargeld in Höhe von etwa 200 bis 300 Euro mitzuführen.

Bei der Kontrolle des Fahrzeugs entdeckten die Einsatzkräfte jedoch eine Umhängetasche mit mehreren 100-Euro-Banknoten. Der Fahrer gab daraufhin an, dass ihm das Geld gehöre und es sich um 9.500 Euro handle. Er habe ursprünglich in Deutschland ein Auto oder Motorrad kaufen wollen, jedoch kein passendes Fahrzeug gefunden.

Auf erneute Nachfrage räumte auch der Beifahrer ein, weiteres Bargeld mitzuführen. Er gab an, 10.000 Euro dabei zu haben, konnte jedoch nicht sagen, wo sich das Geld im Fahrzeug befinde.

Die weitere Kontrolle wurde daraufhin zur nahegelegenen Dienststelle verlegt. Dort verlief ein durchgeführter Drogenwischtest positiv auf Kokain.

Im Rahmen der weiteren Durchsuchung des Fahrzeugs erklärte der Beifahrer schließlich, dass sich im Fahrzeug eine Tasche mit zwei Waffen befinde. Im Kofferraum fanden die Zöllner eine Reisetasche mit einem Revolver sowie einer Schrotflinte. Zudem befanden sich darin insgesamt 46 Schuss Munition sowie eine schwarze Geldtasche mit 10.300 Euro Bargeld. Nach Angaben des Beifahrers stamme das Geld aus dem Privatverkauf von Goldmünzen seiner Eltern. Die Nachzählung des beim Fahrer aufgefundenen Bargelds ergab einen Gesamtbetrag von 10.000 Euro.

In der Umhängetasche des Beifahrers entdeckten die Zöllnerinnen und Zöllner zudem mehrere Gegenstände mit verfassungswidrigen Kennzeichen, darunter Gegenstände mit Hakenkreuzsymbolen und nationalsozialistischen Aufschriften.

Die Waffen, die Munition, die Gegenstände mit verfassungswidrigen Kennzeichen sowie weitere Beweismittel wurden sichergestellt. Wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz in Verbindung mit Bannbruch leiteten die Zollbehörden gegen beide Männer Strafverfahren ein.

Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen.

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