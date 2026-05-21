Hauptzollamt Regensburg

HZA-R: Hauptzollamt Regensburg zieht positive Bilanz für das Jahr 2025

Mehr Warenabfertigungen, konsequente Kontrollen und hohe Einnahmen

Bild-Infos

Download

Regensburg (ots)

Hauptzollamt Regensburg zieht positive Bilanz für das Jahr 2025 Mehr Warenabfertigungen, konsequente Kontrollen und hohe Einnahmen

Das Hauptzollamt Regensburg blickt auf ein arbeitsintensives und erfolgreiches Jahr 2025 zurück. Die Beschäftigten bewältigten erneut umfangreiche Aufgaben in den Bereichen Steuererhebung, Bekämpfung von Schwarzarbeit und Kontrolle des internationalen Warenverkehrs.

"Die Ergebnisse des vergangenen Jahres zeigen erneut die große Bandbreite der Aufgaben des Zolls und das hohe Engagement unserer Beschäftigten. Ob bei der Bekämpfung von Schmuggel und Schwarzarbeit, der Abfertigung des internationalen Warenverkehrs oder der Erhebung von Steuern - der Zoll übernimmt zentrale Aufgaben für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft", erklärt René Matschke, Leiter des Hauptzollamts Regensburg.

"Mein besonderer Dank gilt allen Kolleginnen und Kollegen, die sich auch im vergangenen Jahr mit großem Engagement und hoher Professionalität den vielfältigen Herausforderungen gestellt haben", so Matschke weiter.

Einnahmen

Das Hauptzollamt Regensburg nahm im Jahr 2025 insgesamt rund 2,8 Milliarden Euro ein. Einen wesentlichen Anteil daran hatten die Stromsteuer mit rund 583 Millionen Euro sowie die Energiesteuer mit rund 337 Millionen Euro. Die Einnahmen des Zolls leisten einen wichtigen Beitrag zur Finanzierung des Gemeinwesens.

Warenabfertigung und Verbraucherschutz

Der internationale Warenverkehr nahm im Jahr 2025 deutlich zu. Die Zollämter im Bezirk des Hauptzollamts Regensburg fertigten insgesamt rund 11,5 Millionen Warenpositionen ab - rund 27 Prozent mehr als im Vorjahr. Das entspricht durchschnittlich mehr als 31.000 Warenpositionen pro Tag. Davon entfielen rund 652.000 auf Einfuhrsendungen und knapp 10,9 Millionen auf Ausfuhrsendungen. Der Zoll trägt zudem zum Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher bei. Im Rahmen der Warenkontrollen überwachen die Beschäftigten unter anderem die Einfuhr verbotener Arzneimittel, gefälschter Markenprodukte, unsicherer Waren sowie verbotener Waffen und anderer gefährlicher Gegenstände.

Kontrollen und Sicherstellungen

Die Kontrolleinheiten Verkehrswege des Hauptzollamts Regensburg führten im Jahr 2025 mehr als 42.000 Objektkontrollen sowie rund 68.600 Personenkontrollen durch. Dabei wurden insgesamt 1.859 Strafverfahren eingeleitet und 59 Personen festgenommen. Im Bereich der Rauschgiftbekämpfung konnten unter anderem sichergestellt werden: - rund 797 Kilogramm Marihuana, - rund 28 Kilogramm Amphetamin, - rund 3,5 Kilogramm Kokain sowie - rund 259 Gramm Methamphetamin. Darüber hinaus beschlagnahmte der Zoll mehr als 3,2 Millionen Zigaretten.

Im Bereich der Waffenaufgriffe stellte der Zoll 78 Kriegswaffen beziehungsweise Teile von Kriegswaffen sowie 230 verbotene Gegenstände und Waffen sicher. Im grenzüberschreitenden Barmittelverkehr wurden Zahlungsmittel im Wert von rund 158.000 Euro sichergestellt.

Finanzkontrolle Schwarzarbeit

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts Regensburg setzte ihre intensive Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung auch im Jahr 2025 fort. Die Einsatzkräfte führten 746 Arbeitgeberprüfungen sowie rund 7.900 Personenprüfungen durch. Insgesamt wurden 1.319 Strafverfahren sowie 1.066 Ordnungswidrigkeitenverfahren abgeschlossen.

Die Schadenssumme im Rahmen der erledigten straf- und bußgeldrechtlichen Ermittlungen belief sich auf rund 19,2 Millionen Euro und lag damit deutlich über dem Vorjahreswert in Höhe von rund 8,6 Millionen Euro. Davon entfielen rund 18,7 Millionen Euro auf Strafverfahren.

Die Gerichte verhängten Geldstrafen in Höhe von rund 1,1 Millionen Euro sowie Freiheitsstrafen von insgesamt 27 Jahren. Zusätzlich wurden Bußgelder in Höhe von rund 897.000 Euro festgesetzt. Die Jahresbilanz der Finanzkontrolle Schwarzarbeit wurde bereits gesondert veröffentlicht.

Vollstreckung

Im Jahr 2025 bearbeitete das Hauptzollamt Regensburg insgesamt rund 284.000 Vollstreckungsfälle. Dabei konnten offene Forderungen in Höhe von rund 109,9 Millionen Euro beigetrieben werden. Neben Forderungen der Zollverwaltung vollstreckt der Zoll auch öffentlich-rechtliche Forderungen anderer Behörden und Sozialversicherungsträger.

Personal

Beim Hauptzollamt Regensburg waren im Jahr 2025 insgesamt 893 Beschäftigte tätig, darunter 60 Nachwuchskräfte. "Die Aufgabenvielfalt beim Zoll ist außergewöhnlich. Unsere Beschäftigten leisten täglich einen wichtigen Beitrag für den Schutz der Bevölkerung, für faire Wettbewerbsbedingungen und für die Finanzierung unseres Gemeinwesens", so René Matschke weiter.

Karrieremöglichkeiten beim Zoll

Der Zoll bietet vielfältige und krisensichere Karrieremöglichkeiten in den unterschiedlichsten Aufgabenbereichen. Informationen zu Ausbildung, dualem Studium und Einstiegsmöglichkeiten beim Zoll finden Interessierte unter www.zoll-karriere.de.

Bundesweite Ergebnisse des Zolls

Einen Überblick über die bundesweiten Ergebnisse des Zolls im Jahr 2025 bietet zudem die Jahresbilanz der Generalzolldirektion. Weitere Informationen hierzu sind auf folgender Internetseite abrufbar: https://www.zoll.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/Jahresbilanzen/2026/z88_zoll_jahrespressekonferenz_25.html

Zusatzinformation: Bezirk des Hauptzollamts Regensburg und Zoll-Standorte

Zum Hauptzollamt Regensburg gehören Dienststellen in Regensburg, Amberg, Furth im Wald, Waidhaus, Weiden i.d.OPf., Marktredwitz, Selb und Hof. Der Bezirk des Hauptzollamts Regensburg umfasst die gesamte Oberpfalz, Teile Oberfrankens sowie einzelne Landkreise in Niederbayern.

Original-Content von: Hauptzollamt Regensburg, übermittelt durch news aktuell