Hauptzollamt Regensburg

HZA-R: Münchner Kiosk vertreibt nicht nur Süßigkeiten und Zeitschriften

Zoll aus Selb stellt illegale Potenzmittel sicher

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Regensburg (ots)

Zöllner der Kontrolleinheit Verkehrswege Selb des Hauptzollamts Regensburg haben bereits im Februar 2026 am Grenzübergang Waldsassen bei der Kontrolle eines Pkw eines 25-jährigen Münchners insgesamt 255 Potenztabletten sichergestellt. Darunter befanden sich 235 Tabletten des in der Europäischen Union nicht zugelassenen Präparats "Kamagra". Gegen den Mann, der nach eigenen Angaben einen Kiosk betreibt, wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz eingeleitet.

Bei der Kontrolle des Fahrzeugs mit insgesamt drei Insassen gab der Fahrer zunächst an, lediglich Textilien als Reisemitbringsel mitzuführen. Im Kofferraum entdeckten die Beamten jedoch eine schwarze Plastiktüte mit mehreren Blisterpackungen der Potenzmittel. Noch bevor die Tüte näher überprüft wurde, erklärte der Fahrer, dass ihm der Inhalt gehöre und die Mitreisenden nichts davon wüssten. Die Menge der Tabletten überschritt die zulässige Reisefreimenge für den persönlichen Gebrauch deutlich. Nach Einschätzung der Einsatzkräfte konnte ein Weiterverkauf der Arzneimittel nicht ausgeschlossen werden.

Im Rahmen einer anschließenden Steueraufsichtskontrolle im Kiosk fanden die Zöllner weitere verbotene beziehungsweise unversteuerte Waren. Sichergestellt wurden unter anderem E-Zigaretten ohne deutsche Steuerzeichen, Wasserpfeifentabak ohne Steuerzeichen, E-Zigaretten mit synthetischen Cannabinoiden, Snus, Nikotinbeutel sowie Feuerwerkskörper der Kategorie F2.

"Der Fall zeigt deutlich, dass illegale Waren häufig nicht nur über das Internet, sondern auch über scheinbar alltägliche Verkaufsstellen vertrieben werden. Gerade bei nicht zugelassenen Arzneimitteln und Produkten mit unbekannten Inhaltsstoffen bestehen erhebliche Gesundheitsrisiken für Verbraucherinnen und Verbraucher", erklärt Günter Schnabel, Leiter der Kontrolleinheit Verkehrswege Selb.

Hinweis:

Aus ermittlungstaktischen Gründen erfolgt die Veröffentlichung des Sachverhalts erst zum jetzigen Zeitpunkt.

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